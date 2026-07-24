Allemagne : le show de Jürgen Klopp fait débat !

« Si vous ne laissez pas ma famille tranquille, je m’en vais aussi ». Cette phrase lâchée par Jürgen Klopp fait son effet dans la presse européenne ce vendredi après-midi. En Angleterre notamment, pays d’adoption du nouveau sélectionneur allemand après ses glorieuses années du côté de Liverpool. « Klopp menace de partir dès son premier jour », s’étonne ainsi le Daily Telegraph. « Klopp agite déjà la menace d’un départ », note le Daily Mail. C’est bien cette saillie qui est majoritairement relevée, au coeur d’une déclaration plus large autour de sa nomination et de l’ambiance autour de la sélection allemande.

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« Je ne fais pas ça pour moi. J’ai 59 ans, je ne suis pas une page blanche. (…) Bien sûr, il s’agit de jouer un meilleur football avec les joueurs que nous avons. Mais je le répète : je ne le fais pas contre vous, mais pour vous. Et vous n’avez pas à me remercier. Je l’ai dit, c’est un immense honneur. Je suis très bien payé pour cela. Mais le jour où vous ne voudrez plus de moi, vous le direz et je partirai. Sans indemnités. Si demain vous dites que je suis nul, je partirai. Si la DFB dit que nous ne pouvons pas continuer comme ça, je partirai. Si vous vous comportez mal et que vous ne laissez pas ma famille tranquille, je partirai. Pour être clair : je fais ce travail même si j’ai vu comment Julian Nagelsmann a été traité. Je le fais même si j’ai vu comment l’Angleterre a traité Tuchel – dans une situation où seul le succès sportif compte », a-t-il ainsi lancé.

L’Allemagne est convaincue

Une chose est certaine, sa conférence de presse fait jaser. « Énergique et sans filtre : tu veux Klopp, tu l’obtiens ! », note ainsi Kicker. Henning Feindt, rédacteur sportif de Bild, l’assure de son côté : « cela va être un énorme succès ». Klopp parviendra-t-il à tout changer ? Certains en doutent, à l’image de la BBC. « Messie ou simple changement de façade ? Klopp doit convaincre les sceptiques pendant la reconstruction du football allemand. Après son élimination brutale face au Paraguay lors de la Coupe du Monde, le football allemand traverse une profonde crise d’identité. Trois semaines plus tard, Klopp se voit confier la tâche de recoller les morceaux et de redonner au pays son esprit de compétition légendaire. »

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C’est aussi le style qui a interpellé, pour sa première conférence de presse. « Il semblait un peu désorienté, il n’y avait pas de fil rouge dans ses propos. Il parlait beaucoup trop vite. Le début était particulièrement confus, avec ce long monologue, où il a prévenu la presse de ne pas importuner sa famille, avant même la première question », évoque Lukas Hörster, journaliste pour Fussball Transfers. D’où l’interrogation sur sa réelle capacité à remettre l’Allemagne parmi les meilleures nations mondiales. Klopp et son énergie seront-ils un simple écran de fumée ?