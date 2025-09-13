Menu Rechercher
Inter : le doublé de Çalhanoğlu avec une incroyable volée contre la Juventus

Par Allan Brevi
1 min.
Hakan Çalhanoğlu a marqué l'unique but du match contre le Barça @Maxppp
Juventus 4-3 Inter Milan

Hakan Çalhanoğlu a parfaitement réagi au superbe but de Kenan Yildiz et a inscrit un doublé pour relancer l’Inter face à la Juventus. L’international turc avait ouvert son compteur à la 30e minute avant de récidiver à la 65e, montrant toute sa qualité technique et son sang-froid dans ce choc de Serie A. Annoncé proche d’un départ cet été, il est finalement resté et continue de briller sous ses nouvelles couleurs, apportant stabilité et créativité à son équipe.

🧨 | Hakan Çalhanoglui est en FEU ! Le doublé de l'international turc pour remettre l'@inter dans le match !

Grâce à ces deux réalisations, l’Inter est revenu au score et a égalisé à 2-2 face à la Vieille Dame. Çalhanoğlu confirme une fois de plus qu’il est l’un des hommes forts de son équipe cette saison, capable de faire basculer un match à lui seul. Annoncé proche d’un départ cet été, il est finalement resté et continue de briller.

