Inter : le doublé de Çalhanoğlu avec une incroyable volée contre la Juventus
Hakan Çalhanoğlu a parfaitement réagi au superbe but de Kenan Yildiz et a inscrit un doublé pour relancer l’Inter face à la Juventus. L’international turc avait ouvert son compteur à la 30e minute avant de récidiver à la 65e, montrant toute sa qualité technique et son sang-froid dans ce choc de Serie A. Annoncé proche d’un départ cet été, il est finalement resté et continue de briller sous ses nouvelles couleurs, apportant stabilité et créativité à son équipe.
Grâce à ces deux réalisations, l’Inter est revenu au score et a égalisé à 2-2 face à la Vieille Dame. Çalhanoğlu confirme une fois de plus qu’il est l’un des hommes forts de son équipe cette saison, capable de faire basculer un match à lui seul. Annoncé proche d’un départ cet été, il est finalement resté et continue de briller.
