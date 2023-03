Angel Di Maria fait sauter la banque !

Comme d’habitude lors des semaines européennes, dans la foulée du grand retour de la Ligue des Champions, c’est désormais au tour de la Ligue Europa de reprendre ses droits ce jeudi et le spectacle devrait être au rendez-vous. Il faut dire que cette saison la C3 a des faux airs de C1 avec de nombreuses rencontres prestigieuses. Et des confrontations particulièrement alléchantes sont encore au programme aujourd’hui. Après un premier choc, qui a d’ailleurs tenu toutes ses promesses, entre Manchester United et Barcelone au tour précédent, les Red Devils défieront un autre club espagnol, le Real Betis. Une confrontation ô combien importante pour les Mancuniens qui veulent laver l’affront de leur défaite historique face à Liverpool (7-0) lors du Derby d’Angleterre. La Juventus, de son côté, recevra Fribourg avec l’intention de surfer sur sa belle victoire acquise à la Beaujoire contre Nantes lors du dernier tour et confirmer ainsi son retour en forme. Enfin, un déplacement périlleux attend le leader de la Premier League, Arsenal. Les joueurs de Mikel Arteta iront défier le Sporting Portugal sur sa pelouse. Et pour ces affiches européennes incandescentes, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 100 € pour toute première inscription avec le code FMUNI.

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées :

Arsenal gagne au Sporting Portugal cote à 2,02

Si tout va bien pour Arsenal en Premier League, avec une très belle place de leader devant Manchester City, les Gunners voudront également aller le plus loin possible en Ligue Europa. Et cela passe par un résultat dès jeudi lors du match aller à Lisbonne. Pour cette rencontre particulièrement délicate, Mikel Arteta pourra compter sur son attaque de feu qui a marqué 12 buts sur les 4 dernières rencontres avec surtout 4 victoires à la clé. Une belle série que les coéquipiers de Bukayo Saka comptent bien poursuivre le plus longtemps possible. D’autant plus qu’en face, le Sporting ne semble pas suffisamment armé pour résister à la furia londonienne d’autant qu’à domicile cette saison en Coupe d’Europe, le bilan n’est pas fameux avec quelques défaites significatives face à l’Eintracht Francfort ou encore l’OM.

Angel Di Maria marque avec la Juve contre Fribourg cote à 3,40

Malgré la défaite face à l’AS Rome ce weekend, une rencontre au cours de laquelle la Juventus a touché 3 fois les montants du portier romain, la Juventus va beaucoup mieux depuis le mois de février. Et la Vieille Dame doit cette embellie avant tout à un seul joueur, Angel Di Maria. L’Argentin est capable de changer le cours d’une rencontre à lui tout seul, comme il l’a prouvé face aux Canaris avec un triplé somptueux. Les Allemands sont en tout cas prévenus du danger que peut apporter El Fideo devant les buts adverses. Comme face à Nantes, la lumière devrait venir du champion du monde argentin.

Manchester United et le Betis font match nul cote à 4,80

Les Mancuniens ont commencé la phase à élimination directe de cette Ligue Europa de la meilleure des manières. Les joueurs d’Erik ten Hag ont notamment éliminé le FC Barcelone lors du dernier tour. Une qualification prestigieuse qui avait fait d’eux les favoris légitimes à la victoire finale. Néanmoins, l’humiliation subie face à Liverpool à Anfield lors du Derby d’Angleterre a rebattu toutes les cartes. Les Red Devils ont perdu toute la confiance accumulée jusqu’à ce weekend fatidique. Surtout, le Real Betis a réussi à tenir en échec le Real Madrid lors de la dernière journée de Liga. Les Espagnols auront donc à cœur de rééditer le même exploit à Old Trafford face à une équipe en plein doute. Un match nul est donc une issue tout à fait plausible.

