Euro U17 : la France affrontera les Pays-Bas en finale

L'équipe de France U17 a validé plus tôt dans la journée sa qualification pour la finale de l'Euro en venant à bout aux tirs aux buts des Portugais, après avoir terminé la rencontre sur un score de 2 partout. Les jeunes bleus attendaient ensuite de connaître leur futur adversaire, qui fut décidé lors de la demi-finale entre les Pays-Bas et la Serbie.

Et au terme d'un match à rebondissement, ce sont les Pays-Bas qui se sont qualifiés après une séance de tirs au but au dépens de la Serbie après avoir fait 2-2 dans le temps règlementaire. Comme les Bleus, les Hollandais avaient ouvert le score avant de voir leur adversaire prendre l'avantage et de revenir à leur tour à égalité. La finale se jouera mercredi à 18h, heure française.