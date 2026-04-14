OM : Stéphane Richard ne veut pas faire comme Bernard Tapie

Le nouveau président de l’OM est Stéphane Richard. Après le déclassement de Pablo Longoria qui a entraîné son départ, Frank McCourt a décidé de nommer l’ancien PDG d’Orange à la présidence du club. Ce mardi, ce dernier était en interview sur les ondes de RTL. L’occasion pour Richard de développer ses grands objectifs avec Marseille et d’expliquer qu’il ne souhaitait pas faire comme Bernard Tapie, le seul président de l’histoire de l’OM à avoir ramené la Ligue des Champions en cité phocéenne :

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«Bernard Tapie n’est pas un modèle, de façon générale. Il a été un grand président de l’OM, il faut l’avouer. Il adorait cette ville et ce club, ça nous réunit. Tout le monde sait que c’était une autre période et qu’il y avait des côtés moins reluisants. Il a écrit les plus belles pages du club, on ne lui enlèvera jamais.»