Turquie : Vincenzo Montella prévient les Bleus pour Zidane

Vincenzo Montella ne cache pas son admiration pour Zinédine Zidane. Le sélectionneur de la Turquie sera le premier adversaire du Français depuis sa prise de fonctions à la tête des Bleus, ce vendredi en Ligue des nations. Un homme que l’Italien connaît depuis longtemps pour l’avoir affronté lorsqu’ils étaient joueurs, notamment lors de la lutte pour le Scudetto 2000-2001 et pendant la finale de l’Euro 2000 remportée par la France. « Zidane, c’était l’essence du football », résume Montella dans un entretien accordé à L’Équipe. Il souligne également la réussite de sa reconversion : « ce n’est pas automatique quand on a été un grand joueur de devenir un grand coach. » Selon lui, son passage par le Castilla (équipe réserve du Real Madrid), a joué un rôle important dans son apprentissage avant son arrivée sur le banc de l’équipe première.

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Montella insiste surtout sur les qualités humaines de Zidane et sa capacité à diriger les grands joueurs. « Zidane a un grand charisme, sans avoir besoin de le montrer. Les joueurs savent que ce qu’il dit est vrai. Dans la gestion des hommes, des champions, il a démontré qu’il était ce qui se fait de mieux », estime le technicien italien, qui rappelle également ses trois Ligues des champions remportées avec le Real Madrid. Malgré cinq années sans entraîner, Montella ne considère pas cette longue coupure comme un handicap et estime même qu’elle a pu permettre au Français d’observer davantage les évolutions du football international. Pour préparer leur confrontation, le sélectionneur turc s’attend à voir les Bleus évoluer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, même s’il reconnaît une part d’inconnue autour des premiers choix de Zidane.