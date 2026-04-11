Luis Suárez ouvre la porte à un retour avec l’Uruguay pour le Mondial 2026

Auteur d’une entrée décisive avec l’Inter Miami ce week-end, Luis Suárez a une nouvelle fois montré qu’il restait un joueur capable de faire basculer une rencontre. Buteur pour permettre à son équipe d’arracher le match nul (2-2) face à Austin lors de l’inauguration du nouveau stade, l’Uruguayen a même cru offrir la victoire aux siens en toute fin de match, avant de voir son but refusé. Un impact toujours réel sur le terrain, malgré une carrière déjà bien remplie.

La suite après cette publicité

Mais au-delà de ses performances en club, c’est surtout son avenir international qui interroge. Ému en évoquant l’Uruguay, l’ancien attaquant du Barça n’a pas fermé la porte à un retour pour le Mondial 2026 : « si on a besoin de moi, je ne dirai jamais non à la sélection. Depuis que j’ai pris ma retraite internationale, la flamme s’est un peu éteinte. On garde l’envie, les rêves, mais ce n’est plus pareil. » Une déclaration forte, qui laisse entrevoir la possibilité d’un come-back avec la Celeste, lui qui reste profondément attaché à son pays.