OL : Bruno Genesio revient sur sa victoire contre les Citizens

À quatre jours du choc qui opposera l’Olympique Lyonnais à Manchester City pour ce quart de finale de Ligue des Champions, l’ancien coach des Gones, Bruno Genesio, est revenu sur cette fameuse victoire contre les Citizens en 2018, lui qui était opposé à Pep Guardiola. Une victoire qui lui avait permis de sortir la tête de l’eau et d’échapper aux critiques, à tel point que certains le surnommaient Pep Genesio à l’issue du match. Des souvenirs passés qui semblent encore bien ancrés dans la mémoire de l’ancien entraîneur. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il a tenu à revenir sur les critiques notamment à son encontre et celle de ses anciens joueurs.

«Et ç’a été une petite revanche collective, oui. Je me suis servi des critiques pour motiver les joueurs. Rudi (Garcia) peut-être aussi contre la Juve d’ailleurs. Ça prouve qu’en foot, il faut croire que tout est possible... Je me souviens des réseaux sociaux, ce n’était pas simple...», remémorait-il. Une chose est sûre, un exploit de Pep Garcia samedi soir permettrait à ses joueurs et à lui-même de faire vibrer des supporters lyonnais frustrés par la non-qualification à une quelconque coupe d’Europe la saison prochaine.