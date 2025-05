PSG : l’aveu franc de Dembélé sur son rôle dans le vestiaire

Détendu et souriant lors du Media Day au Campus PSG de Poissy, Ousmane Dembélé a pris le temps de revenir sur la belle saison parisienne et sur l’état d’esprit qui anime le groupe à l’approche de la finale face à l’Inter. Confiant sans être triomphaliste, l’ailier français a évoqué avec lucidité son rôle de joueur d’expérience dans un effectif jeune, mettant en avant la solidarité et l’envie collective qui portent l’équipe depuis plusieurs mois. Un discours mesuré, à l’image d’un joueur concentré sur l’essentiel.

«On espère que c’est la bonne année. Après, il y a beaucoup de signes. On me dit qu’il y a beaucoup de signes que c’est la bonne année pour le PSG. Après, on ne sait pas. Tout peut se passer sur 90 minutes. Mais on est confiants, on sait qu’en 2025, surtout en deuxième partie de la saison, on a été très bons. On a fait énormément d’efforts pour arriver jusqu’en finale et on espère que ça va se terminer bien pour nous. Mon rôle ? On leur demande des conseils, surtout sur le terrain. Après, je sais aussi que ce soit Désiré ou Bradley, ou même les autres, ce sont des joueurs intelligents. Et comme il me l’a dit le coach en début de saison, je dois aussi montrer l’exemple pour ces plus jeunes. Je pense que c’est magnifique. Après, pour moi aussi, personnellement, c’est ma première finale. Donc, je vais savourer ces moments-là. Je vais la prendre avec sourire et concentration aussi. Après, pour le Paris-Saint-Germain, c’est ce que ça représente. On n’a jamais gagné, comme je le dis depuis le début, tout l’effectif, tout le club a faim de cette victoire et on va tout faire pour gagner ce match»