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Amical : le Brésil domine l’Inde

Par Sasha Nahon
1 min.
Estevão avec le Brésil @Maxppp
Inde 0-4 Brésil

Pour la première confrontation de leur histoire, le Brésil n’a pas tremblé face à l’Inde et s’est imposé (3-0) au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium de Kolkata. Après un nul et une victoire lors de ses deux rencontres face à l’Australie, la Seleção a rapidement pris le contrôle des débats. Trouvé sur le côté par Matheuzinho, Estêvão a ouvert le score à la 28e minute en repiquant dans l’axe avant de frapper au premier poteau, profitant d’une intervention trop tendre du gardien indien. Le jeune Brésilien s’est ensuite mué en passeur à la 41e minute en lançant Pedro dans la profondeur. Seul face au portier, l’attaquant a doublé la mise malgré une frappe axiale que le gardien n’est pas parvenu à repousser (2-0).

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Carlo Ancelotti a largement fait tourner à la pause avec cinq changements, dont les sorties de Marquinhos et Vinicius Junior, sans que le Brésil perde la maîtrise de la rencontre. À la 58e minute, une mauvaise relance indienne a permis à Pedro de servir Samuel Lino dans l’intervalle, qui a ajusté le gardien pour inscrire le troisième but. L’Inde est parvenue à inquiéter la Seleção par séquences, sans toutefois tromper Pedro Morisco. En fin de rencontre, Samuel Lino s’est même offert le doublé (90+5e). Avec ce succès (4-0), le Brésil boucle son rassemblement avec deux victoires et un match nul et retrouvera la compétition le 14 novembre, avec des rencontres face au Japon et à Singapour. L’Inde affrontera de son côté l’Uruguay mardi à 16 heures.

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