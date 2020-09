PSG : Thiago Silva a fait changer d'avis Leonardo mais ...

La saison 2020/2021 sera particulière pour le Paris Saint-Germain. Pour la première fois depuis huit saisons, Thiago Silva ne sera pas un joueur francilien. Non prolongé à l'issue de son contrat, le défenseur central brésilien de 35 ans a retrouvé un point de chute en s'engageant à Chelsea. Invité sur le plateau du Canal Football Club sur Canal +, le directeur sportif du PSG, Leonardo est revenu sur ce départ.

Selon, le dirigeant francilien, il fallait initier un nouveau cycle, mais face à la belle dynamique et le parcours qui s'est achevée par une défaite 1-0 contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions, Leonardo avait changé d'avis : «la décision n'était pas facile, des joueurs qui ont tout fait pour le club. On a pris une décision cela fait six mois pour question financière et changer la génération. Il y a aussi ce qu'a fait ce groupe en fin de saison, c'était fantastique. On avait envie de maintenir le groupe et on parlé à la fin avec Thiago, mais il a dit non.»