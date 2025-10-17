Liga : l’Espanyol regagne et intègre le top 5

L’Espanyol retrouve le chemin de la victoire, et les hauteurs du championnat. En déplacement à Oviedo ce vendredi soir à l’occasion de la 9e journée de Liga, le club catalan s’est imposé 2-0. Le VAR avait dû intervenir pour d’abord valider le but gag de Kike Garcia (70e), étant donné que le championnat espagnol ne s’est toujours pas équipé de la goal-line technology.

Pere Milla a, lui, fait le break en étant à la réception d’un centre au deuxième poteau d’El Hilali (82e), entré une minute plus tôt. L’Espanyol est cinquième de Liga grâce à ce succès. Les coéquipiers de Santi Cazorla sont 18es.