Liga : l’Espanyol regagne et intègre le top 5
L’Espanyol retrouve le chemin de la victoire, et les hauteurs du championnat. En déplacement à Oviedo ce vendredi soir à l’occasion de la 9e journée de Liga, le club catalan s’est imposé 2-0. Le VAR avait dû intervenir pour d’abord valider le but gag de Kike Garcia (70e), étant donné que le championnat espagnol ne s’est toujours pas équipé de la goal-line technology.
Classement général Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Real Madrid
|21
|8
|+10
|7
|0
|1
|19
|9
|2
|Barcelone
|19
|8
|+13
|6
|1
|1
|22
|9
|3
|Villarreal
|16
|8
|+6
|5
|1
|2
|14
|8
|4
|Betis
|15
|8
|+5
|4
|3
|1
|13
|8
|5
|Espanyol
|15
|9
|+2
|4
|3
|2
|13
|11
|6
|Atlético
|13
|8
|+5
|3
|4
|1
|15
|10
|7
|Séville
|13
|8
|+4
|4
|1
|3
|15
|11
|8
|Elche
|13
|8
|+2
|3
|4
|1
|11
|9
|9
|Bilbao
|13
|8
|0
|4
|1
|3
|9
|9
|10
|Alavés
|11
|8
|+1
|3
|2
|3
|9
|8
|11
|Getafe
|11
|8
|-2
|3
|2
|3
|9
|11
|12
|Osasuna
|10
|8
|-1
|3
|1
|4
|7
|8
|13
|Levante
|8
|8
|-1
|2
|2
|4
|13
|14
|14
|Vallecano
|8
|8
|-2
|2
|2
|4
|8
|10
|15
|Valence
|8
|8
|-4
|2
|2
|4
|10
|14
|16
|Celta Vigo
|6
|8
|-3
|0
|6
|2
|7
|10
|17
|Girona
|6
|8
|-12
|1
|3
|4
|5
|17
|18
|Oviedo
|6
|9
|-12
|2
|0
|7
|4
|16
|19
|Real Sociedad
|5
|8
|-5
|1
|2
|5
|7
|12
|20
|Majorque
|5
|8
|-6
|1
|2
|5
|7
|13
Pere Milla a, lui, fait le break en étant à la réception d’un centre au deuxième poteau d’El Hilali (82e), entré une minute plus tôt. L’Espanyol est cinquième de Liga grâce à ce succès. Les coéquipiers de Santi Cazorla sont 18es.
