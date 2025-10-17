Menu Rechercher
Liga : l’Espanyol regagne et intègre le top 5

Oviedo 0-2 Espanyol

L’Espanyol retrouve le chemin de la victoire, et les hauteurs du championnat. En déplacement à Oviedo ce vendredi soir à l’occasion de la 9e journée de Liga, le club catalan s’est imposé 2-0. Le VAR avait dû intervenir pour d’abord valider le but gag de Kike Garcia (70e), étant donné que le championnat espagnol ne s’est toujours pas équipé de la goal-line technology.

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 21 8 +10 7 0 1 19 9
2 Logo Barcelone Barcelone 19 8 +13 6 1 1 22 9
3 Logo Villarreal Villarreal 16 8 +6 5 1 2 14 8
4 Logo Betis Betis 15 8 +5 4 3 1 13 8
5 Logo Espanyol Espanyol 15 9 +2 4 3 2 13 11
6 Logo Atlético Atlético 13 8 +5 3 4 1 15 10
7 Logo Séville Séville 13 8 +4 4 1 3 15 11
8 Logo Elche Elche 13 8 +2 3 4 1 11 9
9 Logo Bilbao Bilbao 13 8 0 4 1 3 9 9
10 Logo Alavés Alavés 11 8 +1 3 2 3 9 8
11 Logo Getafe Getafe 11 8 -2 3 2 3 9 11
12 Logo Osasuna Osasuna 10 8 -1 3 1 4 7 8
13 Logo Levante Levante 8 8 -1 2 2 4 13 14
14 Logo Vallecano Vallecano 8 8 -2 2 2 4 8 10
15 Logo Valence Valence 8 8 -4 2 2 4 10 14
16 Logo Celta Vigo Celta Vigo 6 8 -3 0 6 2 7 10
17 Logo Girona Girona 6 8 -12 1 3 4 5 17
18 Logo Oviedo Oviedo 6 9 -12 2 0 7 4 16
19 Logo Real Sociedad Real Sociedad 5 8 -5 1 2 5 7 12
20 Logo Majorque Majorque 5 8 -6 1 2 5 7 13
Voir le classement complet

Pere Milla a, lui, fait le break en étant à la réception d’un centre au deuxième poteau d’El Hilali (82e), entré une minute plus tôt. L’Espanyol est cinquième de Liga grâce à ce succès. Les coéquipiers de Santi Cazorla sont 18es.

