Bayern : la sortie sans détour de Max Eberl sur l’avenir d’Harry Kane

Harry Kane continue de faire parler de lui en Allemagne, notamment concernant son avenir au Bayern Munich. Après une saison exceptionnelle conclue avec 61 buts en 51 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais est désormais au centre des discussions autour d’une éventuelle prolongation. Le club bavarois souhaite conserver son buteur et les échanges ont déjà débuté. Interrogé à ce sujet, le directeur sportif Max Eberl s’est montré particulièrement confiant : « de la même manière que les matches doivent d’abord être joués, les discussions doivent avoir lieu. Les deux parties le souhaitent, et cela fonctionnera. Je suis confiant. »

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Cette volonté de pouruivre l’aventure à Munich semble également partagée par le principal intéressé. Après la victoire du Bayern contre Stuttgart (5-1), Kane a évoqué les négociations en zone mixte et laissé entendre qu’un accord était en bonne voie. « C’est une question de détails. J’ai 33 ans, donc ce sera probablement mon dernier contrat, enfin, mon dernier gros contrat. Ça a l’air plutôt bien ! », a confié l’attaquant anglais. Une déclaration qui laisse peu de doute sur ses intentions, alors que le Bayern espère désormais boucler rapidement la prolongation de son buteur, malgré son âge.