LOSC : les premiers mots de Tanguy Nianzou

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Comme révélé en exclusivité sur notre site, Tanguy Nianzou a été recruté par le LOSC ce samedi. Formé au PSG, le défenseur central de 24 ans fait son grand retour en Ligue 1 avec la ferme intention de donner un nouvel élan à sa carrière. Séduit par le projet lillois et convaincu par la direction des Dogues, le joueur voit dans le club nordiste l’environnement parfait pour franchir un cap et exploiter pleinement son potentiel.

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Nianzou a partagé son enthousiasme et ses ambitions dans le communiqué du club : «l’émotion qui domine aujourd’hui, c’est vraiment la joie. Je suis très heureux d’avoir eu cette opportunité de signer au LOSC que j’estime être le club idéal pour la suite de ma carrière et qui propose un cadre parfait pour progresser. Le plus important pour moi est de retrouver la pleine confiance, le sourire, du temps de jeu, et de pouvoir ainsi aider l’équipe à gagner. Les échanges avec le président ont toujours été très clairs. Il m’a dit en arrivant qu’ici on travaillait différemment ; je suis là, aussi, pour apporter ma différence. Je suis également heureux de revenir en France, pays dans lequel je suis né et où j’ai appris le foot. J’ai vraiment hâte de découvrir mes partenaires ainsi que les supporters. Je suis un Dogue aussi maintenant !»