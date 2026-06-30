Coupe du Monde 2026, Maroc : l’impressionnante prise de pouvoir d’Issa Diop

Issa Diop n’est pas arrivé en terrain conquis au Maroc. Loin de là. En mars dernier, quand le défenseur central a fait le choix de représenter les Lions de l’Atlas, de nombreuses voix se sont élevées et des critiques se sont abattues sur lui. Beaucoup avaient en tête ses déclarations sur le fait qu’il ne jouerait que pour la France. Pour certains, l’ancien joueur de Toulouse, passé au sein des sélections tricolores des U16 aux Espoirs, a fait un choix par défaut, d’autant qu’il avait refusé à plusieurs reprises les approches des Marocains. Il faut rappeler qu’il en a fait de même avec le Sénégal, un pays qu’il pouvait aussi représenter. Mais après mûre réflexion, le footballeur de 29 ans a pris la décision de défendre les couleurs du Maroc. Il s’en était expliqué.

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« Je suis très heureux de rejoindre cette sélection avec beaucoup de bons joueurs. Si Dieu le veut, on va accomplir de grandes choses. Comme le coach l’a dit lors de sa conférence de presse, on a eu une discussion, lui, moi et le président, où je lui ai expliqué. Et c’est vrai que maintenant, je suis très heureux de rejoindre cette sélection. Les joueurs m’ont très bien accueilli, tous. C’est un très bon groupe, très joyeux, une très bonne ambiance et franchement, je n’aurais pas pu rêver mieux. Il y a 2 matchs amicaux pour bien se préparer avec le nouveau coach aussi. C’est très important de mettre en place tout ce qu’il veut. On n’a pas beaucoup de temps, mais on va réussir et si Dieu le veut ça va marcher. Dima Maghrib. »

Diop monte en puissance

Nous vous avions aussi expliqué sur notre site que Diop était conscient des critiques et que cela ne l’impactait pas. Il souhaitait répondre sur le terrain. La Coupe du Monde 2026 représentait donc une merveilleuse occasion de mettre tout le monde d’accord. Titulaire, le natif de Toulouse a participé à trois matches pour le moment. Il était présent en phase de poules face au Brésil (1-1) et contre l’Écosse (victoire, 1-0). Deux rencontres qu’il a jouées intégralement. Face aux Auriverde, il a fait le job même s’il a été parfois un peu brouillon. Contre les Écossais, il est monté en puissance et s’est montré plus solide à tous les niveaux. Une véritable force tranquille, qui a fait du bien dans le jeu aérien et défensivement.

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Laissé au repos face à Haïti, il a retrouvé le onze de départ cette nuit lors du 1/16e de finale face aux Pays-Bas. Un match qui s’est terminé par une séance de tirs au but après un nul 1-1. Issa Diop a d’ailleurs permis aux siens de rester en vie en égalisant dans les arrêts de jeu d’une tête gagnante. Un but qui est venu conclure une prestation XXL de la part du défenseur. Nous lui avons d’ailleurs attribué la note de 8 pour l’ensemble de son œuvre. « Un match de patron. Très solide dans les duels face à Brobbey, il a rassuré toute son arrière-garde par son placement et son impact physique. Une prestation très autoritaire face à une équipe néerlandaise réputée pour son impact physique. Et c’est lui qui égalise dans le temps additionnel sur une tête rageuse. Un but mérité qui clôture une solide prestation de sa part. »

Un but qui vaut de l’or

Au Maroc, 360 Sport lui a donné un 9 et a ajouté : « quel match du défenseur central de Fulham. Véritable gladiateur, il a livré une prestation XXL alors que tous les regards étaient tournés vers Virgil van Dijk, présenté comme la grande référence défensive de cette affiche. Impérial dans les duels, irréprochable dans ses interventions et d’une sérénité remarquable à la relance, il n’a pratiquement rien laissé passer durant les 120 minutes. Comme si cela ne suffisait pas, il a surgi dans le temps additionnel pour inscrire, de la tête, le but de l’égalisation qui a envoyé le Maroc en prolongation et relancé les Lions de l’Atlas. Une prestation de très haut niveau, couronnée par un but aussi précieux que symbolique.» Yabiladi a aussi encensé le joueur.

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« Le défenseur de l’équipe nationale Issa Diop a été désigné meilleur joueur de la rencontre Maroc-Pays-Bas, disputée lundi soir à Monterrey (Mexique) en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, au terme d’un match à suspense renversant. Auteur d’un but égalisateur dans le temps additionnel (90e+1), le défenseur marocain a permis aux Lions de l’Atlas de rester en vie alors que les Pays-Bas semblaient se diriger vers la qualification. Sur un centre ajusté en fin de rencontre, Diop s’est élevé plus haut que la défense néerlandaise pour placer une tête décisive, déclenchant l’euphorie du camp marocain. Au-delà de son but salvateur, le joueur a livré une prestation complète, solide défensivement et précieuse dans les duels, s’imposant comme l’un des hommes forts du match dans une rencontre particulièrement intense et disputée. »

Un joueur parfaitement intégré

Après le match, Mohamed Ouahbi a eu quelques mots pour son joueur. « Il le mérite tellement, sincèrement. Il est arrivé assez tard, je le vois encore hier à l’entraînement, avec son calme, la façon dont il coache tout le monde, comment il parle à chacun… C’est une force tranquille. Je lui avais dit que j’avais rêvé qu’il marquait un but important pour le Maroc. Je savais que ça allait arriver. C’est un dénouement qui crée beaucoup d’enthousiasme et on a envie de fêter ça. Mais il faut rester vigilants. Le prochain match, c’est une autre histoire. » De son côté, le héros du jour a confié : « le match était assez fermé, deux équipes qui se jugeaient un peu et ça a tourné pour nous. Mon but ? Je suis monté, je ne sais pas ce que je faisais là, c’était la fin du match. J’ai essayé d’aller dans un espace et j’ai marqué. Chemss a cette qualité de passe. On a une équipe joueuse. On a des joueurs techniques. On ne va pas changer notre jeu. Cela nous a réussi. On a de bons joueurs. Ce n’est qu’un 16e. Si on est une grande équipe, on doit aller loin dans cette compétition. »

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En 1/8e de finale, les Lions de l’Atlas, vainqueurs officiellement de la dernière CAN, affronteront le Canada, l’un des pays hôtes. Issa Diop, qui est en fin de contrat en 2027 et qui risque d’être courtisé après ses bonnes performances, aura sûrement son mot à dire, lui qui vit sereinement sa première Coupe du Monde. « Son intégration se passe très bien », nous a-t-on fait savoir. Le joueur est très concentré sur la compétition et reste imperméable aux critiques comme à tout ce qui peut se dire à son sujet. Du côté du Maroc, le staff et la fédération sont ravis du joueur, qui apporte son expérience, mais aussi ses qualités athlétiques. Ils compteront là-dessus pour faire tomber les Canadiens, eux qui sont convaincus de pouvoir aller très loin dans cette compétition. Il faudra notamment un grand Issa Diop pour y parvenir.