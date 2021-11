OL : Peter Bosz craint le Stade Rennais

Impeccable en Ligue Europa où il a assuré sa qualification pour les 8es de finale et la première place de son groupe après sa victoire jeudi face au Sparta Prague (3-0), l'OL connaît en revanche quelques difficultés en Ligue 1. 6es après 12 journées, les Gones n'affichent pas encore assez de régularité en termes de résultats pour rattraper le début de saison raté. Le déplacement à Rennes ce dimanche (à suivre en live commenté sur FM) contre une autre formation européenne sera un véritable test pour la suite, selon Peter Bosz, présent en conférence de presse ce vendredi.

La suite après cette publicité

L'entraîneur néerlandais redoute d'ailleurs cette confrontation. «Le Stade Rennais est premier sur les 6 derniers matchs. C'est une équipe qui joue bien et qui est en forme. Dimanche, on aura deux équipes qui jouent bien donc on devrait avoir un match intéressant. Au début de saison, on ne jouait pas bien à l'extérieur. Depuis pas mal de temps, on joue bien même si on n'a pas pris tous les points qu'on devait. J'analyse les matchs dans leur ensemble.» Une victoire de l'une des deux équipes pourrait permettre de monter sur le podium.

Pour le match de l'Olympique lyonnais dimanche, créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et misez 150€ pour tenter de remporter 1 245€ grâce à la victoire 2-1 de l'OL cotée à 8,3. (cotes soumises à variation)