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Matchs Amicaux

OL - Servette FC, les compositions officielles

Par naslan
1 min.
Rémi Himbert (Olympique Lyonnais) @Maxppp
Lyon Servette

Alors que la France a le moral en berne aujourd’hui après l’élimination face à l’Espagne en demi-finale du Mondial, l’OL et ses supporters sont déjà tournés vers la saison prochaine, avec le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions qui débutera dans 3 semaines.

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Après une entame spectaculaire contre Mâcon (5-2) et Saint-Gall (6-3), les Gones enchaînent avec un affrontement face au Servette FC, 8e du dernier championnat de Suisse. L’occasion pour Paulo Fonseca de continuer à accorder du temps de jeu à l’ensemble de son effectif, même si le Portugais envisage de renforcer la présence des joueurs pressentis pour débuter la saison dans le XI. Meilleure rigueur défensive tout en conservant la force de frappe offensive : voici les mots d’ordre du jour, alors que Rémi Himbert, le Gone qui crève l’écran en inscrivant un triplé lors des 2 premiers matches de l’OL dans cette préparation, pourrait encore être la belle surprise, tandis que les 4 recrues (Ouédraogo, Bidstrup, Boudache et Duranville) sont également titularisées.

Les compositions officielles :

OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo - Morton, Bidstrup - Boudache, Tolisso, Duranville - Himbert.

Servette FC : Gertmonas, Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou, Douline, Naressi, Cognat, Lambourde, Kadile, Ayé.

Pub. le - MAJ le
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