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Goduine Koyalipou prêté au KV Courtrai

Par Sasha Nahon
1 min.
Goduine Koyalipou marque un but avec le RC Lens @Maxppp

Le RC Lens a officialisé le prêt de Goduine Koyalipou au KV Courtrai. L’attaquant centrafricain évoluera cette saison avec le club belge, fraîchement promu en Jupiler Pro League, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat.

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Arrivé à Lens après une demi-saison exceptionnelle au CSKA Sofia, où il avait inscrit 14 buts en 16 matchs, Koyalipou n’est jamais parvenu à s’imposer dans l’Artois. L’avant-centre a disputé seulement 15 rencontres de Ligue 1 sous le maillot lensois avant d’être successivement prêté à Levante puis à Angers. Il tentera désormais de relancer sa carrière en Belgique.

Pub. le - MAJ le
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