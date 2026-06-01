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Ligue 1

Mercato : Lille ne fera pas de folies malgré la C1

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Olivier Létang, président de Lille @Maxppp

Troisième du dernier exercice de Ligue 1, le LOSC va retrouver la Ligue des Champions. De quoi laisser penser que le club nordiste va réaliser un mercato estival ambitieux en termes de recrues ? Venue face aux médias pour une conférence de presse bilan de la saison, le président Olivier Létang a immédiatement calmé tout le monde.

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« Ça ne nous donne pas plus de latitude parce qu’en France, il n’y a qu’un seul club qui est assuré de joueur la Ligue des Champions tous les ans (le PSG, ndlr). Les autres clubs ne l’ont pas. Embarquer une structure de coûts plus importante sur les années suivantes nous mettrait en danger. On a été profitable en jouant la C1, en jouant, la C3 et la C4, et même quand on n’a pas joué de coupe d’Europe », a-t-il confié, avant d’ajouter, au niveau des départs, que certains joueurs prêtés ne reviendront pas. « Je ne dirai pas de nom. Il y a des joueurs qui ont été prêtés, mais qui ne reviendront pas ici, la marche est trop haute. Un joueur doit jouer pour être heureux. » C’est dit.

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