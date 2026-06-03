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Matchs Amicaux

Algérie : Hadj-Moussa s’offre un bijou face aux Pays-Bas !

Par Allan Brevi
1 min.
Anis Hadj Moussa @Maxppp
Pays-Bas 0-1 Algérie

Quel but d’Anis Hadj-Moussa ! Dans une rencontre amicale de prestige face aux Pays-Bas, l’ailier algérien a offert un véritable éclair de génie en fin de match. Entré en seconde période, le joueur de Feyenoord a débloqué la situation d’une frappe somptueuse dans la lucarne.

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Un geste décisif qui permet à l’Algérie de s’imposer et de frapper un grand coup dans cette rencontre de préparation avant la Coupe du Monde 2026. Face à une équipe des Pays-Bas globalement dominante mais imprécise, les hommes de Vladimir Petkovic ont su faire preuve de réalisme au meilleur moment pour décrocher une victoire de prestige et engranger un maximum de confiance.

Pub. le - MAJ le
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