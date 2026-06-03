Algérie : Hadj-Moussa s’offre un bijou face aux Pays-Bas !

Quel but d’Anis Hadj-Moussa ! Dans une rencontre amicale de prestige face aux Pays-Bas, l’ailier algérien a offert un véritable éclair de génie en fin de match. Entré en seconde période, le joueur de Feyenoord a débloqué la situation d’une frappe somptueuse dans la lucarne.

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Mais quel but d'Anis Hadj Moussa ! Un magnifique premier but en sélection pour permettre à l'Algérie d'ouvrir le score !



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Un geste décisif qui permet à l’Algérie de s’imposer et de frapper un grand coup dans cette rencontre de préparation avant la Coupe du Monde 2026. Face à une équipe des Pays-Bas globalement dominante mais imprécise, les hommes de Vladimir Petkovic ont su faire preuve de réalisme au meilleur moment pour décrocher une victoire de prestige et engranger un maximum de confiance.