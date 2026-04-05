PSG : la grosse décision de Luis Enrique avec Safonov et Chevalier avant Liverpool

Week-end de rêve pour le Paris Saint-Germain. Vendredi soir, les Parisiens l’ont emporté 3-1 face à Toulouse, puis ils ont vu comment le RC Lens, leur principal rival pour le titre en Ligue 1, s’est incliné 3-0 sur la pelouse du LOSC. Opération comptable excellente donc pour l’équipe de Luis Enrique qui a désormais quatre points d’avance sur les Sang-et-Or, avec un match de moins, et un duel entre les deux équipes à jouer encore.

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Mieux, alors que le club de la capitale s’apprête à accueillir Liverpool en Ligue des Champions mercredi soir, les Franciliens ont pu constater comment les Reds se sont fait rouler dessus par Manchester City en quarts de finale de FA Cup samedi (4-0). Clairement pas la meilleure manière de préparer ce choc européen pour les Liverpuldiens… Si les Anglais baignent dans le doute, côté PSG, il n’y avait qu’une seule interrogation.

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Luis Enrique a fait son choix

Elle concernait Matvey Safonov, le gardien russe, auteur d’une boulette contre le TFC sur le seul but des Violets. Effectivement, certains pensaient que ceci pourrait remettre en doute sa présence dans le onze titulaire face aux Reds. Et pour cause, Luis Enrique n’hésite pas à procéder à des modifications dans ses compositions en fonction des erreurs ou du niveau de chacun. « Un gardien, c’est comme un défenseur, comme un milieu, comme un attaquant. Il y a des actions que tu peux rater, parce que c’est normal dans le football », confiait-il à son sujet après le match, et encensant Lucas Chevalier par la suite.

Mais comme l’explique Le Parisien, le tacticien espagnol va continuer de miser sur le Russe. Safonov sera donc bien le titulaire face à Liverpool en milieu de semaine, et pour la suite des rencontres du PSG cette saison. Sauf, évidemment, chute drastique de son niveau de performance. Le média précise que les grosses prestations du portier lors des deux rencontres de huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Chelsea lui donnent un crédit qui ne va logiquement pas s’envoler de si tôt. Mais le principal concerné le sait mieux que quiconque, il ne faudra pas se rater au Parc, ni à Anfield, lors des quarts…