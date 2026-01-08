Menu Rechercher
Trophée des Champions

PSG-OM : la réaction dégoûtée de Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

L’Olympique de Marseille pensait mettre fin à près de quatorze ans de disette. Après la Coupe de la Ligue soulevée en 2012, les Phocéens étaient à quelques secondes de remporter le Trophée des Champions avant le but égalisateur de Gonçalo Ramos. Battus ensuite aux tirs au but (2-2, 4 tab 1), les hommes de Roberto De Zerbi étaient sonnés.

À l’issue du match, Leonardo Balerdi ne cachait pas sa déception. « On est déçu, on est venu ici chercher le trophée. On a fait ce qu’il fallait. On a beaucoup raté lors de la dernière minute, et malheureusement, on n’a pas bien fait aux tirs au but », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+.

