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Bilbao : Edin Terzić est le grand favori pour succéder à Ernesto Valverde

Par Kevin Massampu
1 min.
Edin Terzić @Maxppp

Après quatre ans sur le banc de l’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde va céder sa place cet été. Le technicien de 62 ans pourrait d’ailleurs être remplacé par un ancien coach du Borussia Dortmund, en la personne d’Edin Terzić. En effet, selon Sky Germany, l’entraîneur allemand est le grand favori pour prendre les rênes de la formation basque.

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Les discussions entre Terzic et le board de Bilbao sont très avancées. L’ancien avant-centre est toutefois le candidat du président actuel, Jon Uriate, et rien ne dit que ce dernier sera encore à la tête du club basque à l’issue des prochaines élections. Terzic, 43 ans, n’a plus retrouvé de banc depuis la fin de son deuxième passage sur le banc du BvB, qui a duré deux saisons (2022-2024). Il avait notamment guidé le club de la Ruhr en finale de Ligue des Champions 2023-2024, perdue face au Real Madrid (0-2).

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