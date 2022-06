PSG : Marco Verratti raconte son meilleur souvenir

La suite après cette publicité

Lors d’un entretien avec PSGTV, le milieu parisien Marco Verratti a évoqué son meilleur souvenir avec le club de la capitale. L’Italien de 29 ans qui est à Paris depuis 2012, a expliqué que son plus grand souvenir au PSG c’était la célébration de son premier titre de champion France en 2013 dans les rues de la capitale.

« Je me souviens que la célébration du premier titre était incroyable, dans les rues de Paris. Les gens étaient fous autour de nous ! Je n'avais encore jamais connu cela, c'était mon premier trophée, et c'est toujours forcément un peu particulier. Ce ne sont pas forcément les plus importants, mais ce sont ceux qui restent gravés à jamais », a raconté Verratti qui a déjà disputé 377 matches avec le PSG, inscrit onze buts et délivré 60 passes décisives. L’international italien est également le premier joueur de l’histoire du football français à remporter 8 titres de champion de France dans sa carrière.