Alberto Gilardino nommé coach de Parme
Quinzième du classement de Serie A avec seulement une victoire en cinq matches, Parme a décidé, il y a deux jours, de limoger son entraîneur Carlos Cuesta. Pour le remplacer, le club basé en Émilie-Romagne a décidé de faire confiance à Alberto Gilardino. Le champion du monde 2006, passé sur le banc de Sienne et du Genoa, était libre de tout contrat depuis son départ de Pise en février dernier.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐆𝐢𝐥𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 💛💙#ForzaParma pic.twitter.com/zxBcPyYsWr— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) September 29, 2026
«Alberto Gilardino est le nouvel entraîneur du Parma Calcio 1913. Le nouveau responsable technique de l’équipe première masculine a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2026/27, avec une option en faveur du club pour deux saisons supplémentaires», peut-on lire dans le communiqué publié par la formation italienne.
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