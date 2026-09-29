Alberto Gilardino nommé coach de Parme

Quinzième du classement de Serie A avec seulement une victoire en cinq matches, Parme a décidé, il y a deux jours, de limoger son entraîneur Carlos Cuesta. Pour le remplacer, le club basé en Émilie-Romagne a décidé de faire confiance à Alberto Gilardino. Le champion du monde 2006, passé sur le banc de Sienne et du Genoa, était libre de tout contrat depuis son départ de Pise en février dernier.

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«Alberto Gilardino est le nouvel entraîneur du Parma Calcio 1913. Le nouveau responsable technique de l’équipe première masculine a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2026/27, avec une option en faveur du club pour deux saisons supplémentaires», peut-on lire dans le communiqué publié par la formation italienne.