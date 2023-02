La véritable raison pour laquelle le PSG galère à recruter

La suite après cette publicité

« On a essayé d’être créatif, avec les contraintes financières qu’on a. On a fait un bon plan, qui passe par une réduction du nombre joueurs dans l’effectif, pour faire de la place aux jeunes, et ne pas les perdre pour d’autres grands clubs européens. On a tout fait (pour Ziyech, NDLR). Mais comme pour tous les transferts, il faut que les trois partis marchent bien. Ça a marché avec le PSG, avec Ziyech, mais malheureusement, au dernier moment, pas avec Chelsea… ». Dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Luis Campos expliquait pourquoi aucune nouvelle tête n’est arrivée à Paris cet hiver.

Un mercato hivernal très critiqué par les supporters, qui s’attendaient à voir du renfort, en défense et dans le secteur offensif notamment. Surtout que, depuis, Kylian Mbappé s’est blessé et la cheville de Neymar inquiète. Dans son édition du jour, le quotidien l’Equipe en dit un peu plus sur les raisons de la galère parisienne sur le mercato.

Une masse salariale trop élevée

On apprend notamment que le PSG doit baisser sa masse salariale de 30% l’été prochain pour être dans le vert par rapport au fair-play financier de l’UEFA. Ce qui explique pourquoi il n’y a pas eu de panic buy et que le PSG n’a pas recruté pour recruter. Une situation difficile qui a logiquement énormément limité la marge de manoeuvre du club pendant ce mercato, et qui le fera encore l’été prochain si les choses ne changent pas.

Des départs seraient donc la solution pour que cette masse salariale colossale soit réduite, avec Sergio Ramos et Presnel Kimpembe qui pourraient faire leurs valises, alors que Messi et Marquinhos devraient eux signer un nouveau bail avec le club de la capitale. Sinon, c’est un nouveau marché des transferts très calme qui attend les Parisiens pour cet été…