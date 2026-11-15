R1 : Bordeaux gagne encore et remonte à la 2e place

C’est ce qu’on appelle un début de saison canon. Depuis leur retour à la compétition en Régional 1, les Girondins de Bordeaux ne cessent d’enchaîner les victoires. Ce dimanche, les hommes d’Arnaud Cormier ont signé un cinquième succès en autant de rencontres en renversant Saint-Médard-en-Jalles. Menés au score dès la 1ère minute, les Bordelais ont su réagir pour finalement s’imposer (3-1) grâce à des réalisations de Steve Shamal, Ruben Droehnlé et Joffrey Bazié.

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Une nouvelle victoire qui permet aux Girondins de poursuivre leur folle remontée au classement. Avec 15 points pris sur 15 possibles, Bordeaux grimpe désormais à la deuxième place de son groupe de Régional 1, à seulement trois longueurs du leader, avec toujours deux matches en retard. De quoi conforter les ambitions du club au scapulaire, qui compte bien retrouver les championnats nationaux le plus rapidement possible.