L’OM dévoile un surprenant maillot third 2026/2027

L’OM a repris le chemin de l’entraînement ces derniers jours. Le nouvel entraîneur, Bruno Genesio, et ses joueurs ont pris la direction de la Côte d’Ivoire pour un stage de préparation avant un premier match amical contre le Yamoussoukro FC ce samedi. En parallèle au sportif, le club a dévoilé son 3e maillot pour cette saison à venir, «inspiré par la lavande et les paysages emblématiques de la Provence».

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«Des calanques aux reliefs de l’arrière-pays, des oliviers aux champs de lavande, Marseille appartient à une Provence dont les paysages, les couleurs et les savoir-faire composent une identité unique. Avec ce nouveau maillot, l’Olympique de Marseille et PUMA ont souhaité raconter cette Provence contemporaine : fière de ses racines, vivante, créative et tournée vers l’avenir», explique l’équipementier dans son communiqué.

Les nouveaux maillots domicile et extérieur 2026-27 de l’OM sont déjà en promo et disponible à la vente sur FOOT.FR avec le code promo FM10. Quant au maillot third de l’OM, il sera disponible à la vente dans quelques heures sur la boutique FOOT.FR avec le même code promo{.textBlue}