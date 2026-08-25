Aston Villa lâche une offre pour recruter Jean-Philippe Mateta !

Aston Villa s’active pour renforcer son secteur offensif dans cette dernière ligne droite du mercato. Le club anglais cherche notamment à anticiper un possible départ d’Ollie Watkins, qui a clairement manifesté son envie de quitter les Villans et avait même été écarté contre Brighton lors du match d’ouverture (0-4). Al-Hilal pousse fortement pour l’attirer et aurait déjà transmis quatre propositions, toutes repoussées par Villa, dont la dernière atteindrait près de 50 millions d’euros.

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La situation est d’autant plus préoccupante que Tammy Abraham et Brian Madjo sont actuellement blessés. La direction multiplie donc les pistes pour offrir de nouvelles solutions offensives à son entraîneur, Unai Emery. Rafael Leão figure notamment sur les tablettes et Aston Villa a pris des renseignements auprès de l’AC Milan. Nicolas Jackson, du côté de Chelsea, est également suivi. Mais une autre piste mène à Jean-Philippe Mateta. Déjà intéressé par l’international français en janvier dernier, Aston Villa est revenu à la charge et a formulé une première offre à Crystal Palace.

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Aston Villa désire un nouveau buteur

The Athletic informe que le montant de l’offre n’a pas filtré, mais la proposition reste toutefois largement inférieure aux attentes des Eagles, qui réclament un montant nettement supérieur pour accepter de laisser partir leur avant-centre. La situation contractuelle de Mateta pourrait néanmoins favoriser les discussions. L’attaquant français se trouverait en désaccord avec Crystal Palace autour de son avenir, alors que son contrat devait initialement expirer l’été prochain.

Palace avait activé en décembre une option pour prolonger son bail d’une saison supplémentaire. À quelques jours de la fermeture du mercato, Aston Villa pourrait donc être amené à revoir sérieusement son offre pour espérer le recruter. Après son transfert avorté à l’AC Milan l’hiver dernier en raison d’une longue blessure, Jean-Philippe Mateta était bien revenu en force et avait été appelé par Didier Deschamps au Mondial 2026. Un bon profil pour les Villans, désireux de trouver un nouveau buteur.