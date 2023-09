Encore un retournement de situation inattendu pour le mercato du Barça, deux recrues surprises au Bayern

Sprint final couteux pour le Bayern

En lisant attentivement le journal Bild ce vendredi, on apprend que le Thomas Tuchel veut recruter deux joueurs à quelques heures de la fin du mercato, deux joueurs que les journalistes allemands catégorisent comme « surprises ». Déjà, le média allemand nous rapporte que le transfert de Trevoh Chalobah semble avoir échoué. Chelsea veut vendre le joueur pour au moins 50 millions d’euros, ce qui est trop élevé au goût de la direction bavaroise qui veut un prêt sans option d’achat obligatoire. Du coup, l’équipe munichoise négocie à nouveau avec Southampton pour Armel Bella Kotchap. Ce serait un gros retournement de situation pour le défenseur qui était proche de s’engager avec le Borussia Dortmund. Puis, toujours selon les informations de Bild, le Bayern ne s’est toujours pas mis d’accord avec Fulham au sujet de João Palhinha. Les Cottagers réclament 80 millions d’euros, mais le Rekordmeister ne dépassera pas les 60 millions d’euros. En cas d’échec sur ce dossier, le Bayern se tournera vers Youssouf Fofana dans les ultimes minutes du mercato.

Le Barça craint de rater Cancelo

Le Barça a terriblement besoin d’économies. En effet, même si Sport nous assure que Manchester City a reçu tard hier soir, vers 23h30, la première offre officielle du FC Barcelone pour le prêt de João Cancelo, le club serait pessimiste, et craint ne pas pouvoir l’enregistrer dans son effectif. On a quelques précisions à ce sujet dans Mundo Deportivo. Au début du mois, le club a annoncé la vente d’une partie de Barça Vision, sa filiale digitale, aux fonds d’investissement Libero Football Finance. Malheureusement, le groupe n’a toujours pas déboursé les 40 millions promis, ce qui bloque le recrutement de joueurs comme Cancelo. Joan Laporta étudie la possibilité de soutenir lui-même, avec ses finances, le salaire de sa future recrue. Il envisage aussi de se le faire prêter sans option d’achat.

Une offre record pour Salah

Thomas Tuchel attend toujours le départ de Ryan Gravenberch, et Jürgen Klopp son arrivée comme l’explique le Daily Star. Selon nos informations, Liverpool va dépenser 50 millions avec bonus pour s’offrir l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. Ce matin, Bild parle plutôt d’un transfert aux alentours des 40 millions d’euros. Le joueur serait déjà d’accord avec Liverpool. On attend plus que l’officialisation. Bon Jürgen Klopp par contre, craint toujours le départ de Mohammed Salah en Arabie saoudite. D’après The Daily Telegraph, le club saoudien, Al-Ittihad, est prêt à faire à Liverpool une offre record de 175 millions d’euros pour l’attaquant égyptien. Le but de l’écurie qui détient déjà Benzema et Kanté est de tester la détermination de Liverpool. Un tel montant, pour renflouer ses caisses, c’est difficilement refusable.