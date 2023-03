FA Cup : Sheffield Utd bat Blackburn sur le fil et se qualifie en demies

Après la qualification tranquille de Manchester City samedi soir face à Burnley, deux équipes de Championship (D2 anglaise) s’affrontaient ce dimanche pour une place en demi-finale de la FA Cup. Sheffield United, dauphin des Clarets en championnat, recevait Blackburn, cinquième au classement de l’antichambre du football outre-Manche. D’abord tenus en échec à la mi-temps, les Blades s’imposaient à domicile face aux Rovers.

L’attaquant chilien Ben Brereton Diaz ouvrait la marque sur penalty après le premier quart d’heure (0-1, 21e), mais son coéquipier anglais Sam Gallagher remettait les compteurs à zéro en trompant son propre gardien sept minutes plus tard (1-1, 28e). Le malheureux buteur contre-son-camp se reprenait et servait Sammie Szmodics pour permettre aux visiteurs de reprendre l’avantage à l’heure de jeu (1-2, 60e), avant que l’Ecossais Oliver McBurnie gardait l’équipe locale dans la course (2-2, 81e). Formé à Manchester City, Thomas Doyle offrait la victoire aux siens dans le temps additionnel et permettait à Sheffield de disputer sa première demie depuis la saison 2013-2014, perdue face à Hull City (5-3).

