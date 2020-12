LOSC : le groupe pour le match contre le PSG

Le choc du week-end en France. Dimanche soir, en clôture de la 16e journée de Ligue 1, le LOSC (1er) va accueillir le Paris Saint-Germain (2e) au Stade Pierre-Mauroy. Un match important pour les deux équipes, le club nordiste voulant conforter sa première place tandis que le PSG souhaite lui retrouver sa place sur le trône.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier a choisi ses joueurs et le groupe lillois vient de tomber. Blessés, Renato Sanches, Jérémy Pied et Luiz Araujo sont absents et ne disputeront pas ce choc. Pour le reste, le coach français peut compter sur un groupe au complet.

Le groupe du LOSC :