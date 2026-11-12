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UEFA Nations League

Turquie : le coup-franc phénoménal d’Arda Güler contre la Belgique

Par Jordan Pardon
1 min.
Arda Güler @Maxppp
Turquie 1-2 Belgique

Arda Güler poursuit sa saison sur des bases phénoménales. Décisif à sept reprises lors de ses six derniers matchs avec le Real Madrid, le milieu offensif a remis ça ce soir avec la sélection turque. Titulaire face à la Belgique, à l’occasion de la 5e journée de Ligue des Nations, c’est lui qui ouvrait le score après 20 minutes de jeu, sur coup-franc.

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Quel coup franc d’Arda Güler ! Le Turc, pourtant très éloigné, trouve la lucarne de Lammens d’une superbe frappe du pied gauche. Un but exceptionnel pour ouvrir le score : 1-0 pour la Turquie

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Situé dans l’axe et à environ 30 mètres du but belge, il déclenchait une frappe enroulée qui venait se loger dans la lucarne de Lammens, impuissant. La Belgique a depuis égalisé grâce à Kevin De Bruyne (27e), avant de prendre l’avantage sur un but de Charles De Ketelaere (30e).

Pub. le - MAJ le
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