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UEFA Nations League

Portugal : encore absent de l’entraînement, Cristiano Ronaldo a quitté le stade après la conférence de presse de Jorge Jesus !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp
Danemark Portugal

« Il va s’entraîner aujourd’hui. Il n’a pas refusé de s’entraîner (hier). C’est impossible. Ce n’est pas Cris’. Pensez-vous qu’un joueur d’une équipe nationale refuse de s’entraîner ? » Il y a quelques minutes, Jorge Jesus affirmait que Cristiano Ronaldo n’avait pas refusé de s’entraîner hier et qu’il serait bien présent pour l’entraînement du jour. Une déclaration qui a déjà mal vieilli puisque l’ensemble de la presse portugaise annonce que CR7 n’est actuellement pas présent avec ses coéquipiers sur la pelouse du stade Parken, à la veille du match face au Danemark.

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A Bola affirme que « le capitaine de l’équipe nationale portugaise a même quitté le stade Parken, à Copenhague, à bord d’un minibus de la sélection ». Le média ajoute qu’aucune explication officielle n’a été fournie aux médias présents sur place. Enfin, Record a ajouté que Jorge Jesus a mené le traditionnel footing d’échauffement, mais il est ensuite retourné seul aux vestiaires avant d’en revenir quelques minutes plus tard. Ronaldo a-t-il mal pris les déclarations de son entraîneur, qui a notamment fait savoir que Gonçalo Ramos sera titulaire face au Danemark ? Le numéro 7 a-t-il eu un autre problème ? L’affaire est loin d’être terminée.

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