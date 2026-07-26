Menu Rechercher
Commenter 6

Mathieu Valbuena va rebondir à Malte, en deuxième division

Par Samuel Zemour
1 min.
Mathieu Valbuena, lors d'un Classique au Parc des Princes en octobre 2012 @Maxppp

À 41 ans, Mathieu Valbuena n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Selon L’Équipe, l’ancien international français (52 sélections, 8 buts) va s’engager avec Santa Lucia, pensionnaire de deuxième division maltaise. L’ex-joueur de l’OM doit signer un contrat d’une saison, assorti d’une année supplémentaire en option qui sera activée en fonction de son nombre de matches disputés.

La suite après cette publicité

Libre depuis la fin de son aventure avec la réserve de l’Olympiacos, où il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 11 rencontres, il s’est rendu à Malte ce dimanche en jet privé pour finaliser son arrivée. Le club maltais, relégué de l’élite en juin 2024, compte sur l’expérience de « Petit Vélo » pour retrouver la première division. Une proposition inattendue pour le milieu offensif, qui envisageait pourtant de mettre un terme à sa carrière en Grèce, où il a ouvert une académie il y a deux ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Santa Lucia
Mathieu Valbuena

En savoir plus sur

Santa Lucia Logo Santa Lucia
Mathieu Valbuena Mathieu Valbuena
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier