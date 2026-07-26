Mathieu Valbuena va rebondir à Malte, en deuxième division

À 41 ans, Mathieu Valbuena n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Selon L’Équipe, l’ancien international français (52 sélections, 8 buts) va s’engager avec Santa Lucia, pensionnaire de deuxième division maltaise. L’ex-joueur de l’OM doit signer un contrat d’une saison, assorti d’une année supplémentaire en option qui sera activée en fonction de son nombre de matches disputés.

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Libre depuis la fin de son aventure avec la réserve de l’Olympiacos, où il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 11 rencontres, il s’est rendu à Malte ce dimanche en jet privé pour finaliser son arrivée. Le club maltais, relégué de l’élite en juin 2024, compte sur l’expérience de « Petit Vélo » pour retrouver la première division. Une proposition inattendue pour le milieu offensif, qui envisageait pourtant de mettre un terme à sa carrière en Grèce, où il a ouvert une académie il y a deux ans.