EdF : Zaïre-Emery dévoile ce que lui a dit Thierry Henry

Capitaine de Thierry Henry avec les Espoirs, Warren-Zaïre Emery n’a pas perdu de temps. Le milieu de terrain du PSG a été appelé par Didier Deschamps pour rejoindre l’étage du dessus. En conférence de presse, le joueur de 17 ans seulement a dévoilé les conseils que lui a donnés son désormais ancien sélectionneur chez les U21.

«Il était très content pour moi. Il m’avait dit une chose : "le plus important, ce n’est pas d’y être mais d’y rester." C’est l’objectif que je me donne au quotidien, je travaille tous les jours pour y rester», dévoile Zaïre-Emery, lui qui devrait connaitre ses deux premières sélections à l’occasion des matchs face à Gibraltar et la Grèce.