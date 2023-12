PSG : Daniel Riolo détruit Kylian Mbappé

Hier soir, le Paris Saint-Germain n’a pas pu faire mieux qu’un match nul à Lille (1-1). Kylian Mbappé, qui a transformé le pénalty parisien, n’a pas vécu une soirée terrible. Ce qui n’a pas échappé à Daniel Riolo. Au micro de RMC Sport, le journaliste a sévèrement taclé l’attaquant et capitaine de l’équipe de France. «On fête à un jour près les un an de la finale de Coupe du monde perdue, où Mbappé est sur le toit du monde tellement son niveau était stratosphérique. Un an après, qu’est-ce qu’il s’est passé pour qu’il donne l’impression d’en avoir marre de jouer au foot? Sur cette année civile 2023, globalement, il n’est pas terrible(…) Le bilan, par rapport aux exigences et ce qu’on attend de lui, c’est moyen avec même des pointes où il n’est pas bon du tout, ce qui ne devrait pas arriver. Il est même parfois exaspérant, ce qui est plus gênant. Et de temps en temps, il te montre encore qu’il a encore quelque chose, il ne manquerait plus que ça… Son année m’a déçu et le match face au LOSC est absolument terrible.»

Puis, il a répondu aux propos de Luis Enrique, qui a indiqué que KM7 peut jouer où il veut à Paris. «C’est quoi un joueur qui fait ce qu’il veut? Si vraiment on suit Luis Enrique dans un raisonnement que je n’aime pas, forcément ça perturbe les autres. Ils ne savent pas vraiment où se placer si ce gars-là fait comme il en a envie. En plus, ce n’est pas vrai qu’il va à gauche, la plupart du temps il était dans l’axe. Est-ce que la frustration de Mbappé vient de là? Je ne sais pas. C’est quand même un joueur professionnel et son attitude est déplorable ce soir (hier). Dans les replis, il n’y a rien, il fait semblant. Quand il va défendre sur un mec, il le fait tellement mal en faisant faute à tous les coups avec un mauvais esprit.» Enfin, il a évoqué le rôle de n°9 du Français alors que le PSG a recruté Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.« On met Mbappé en 9. On peut en parler pendant 10 minutes que Mbappé a été mauvais et que son attitude était épouvantable, il n’y aucun problème. Comme il habitue à des standards élevés… Surtout que l’équipe a fait le ménage pour lui, que tout se passe bien et le club a reconstruit un nouvel état d’esprit. Une fois qu’on dit tout ça, j’ai le droit de me demander si la façon dont il est utilisé est normale ? Je n’arrive pas à comprendre qu’il y a plus en plus de gens qui considèrent que c’est un bon 9. Il n’a pas les déplacements d’un 9, il ne prend pas un ballon de la tête, il ne joue pas en première intention. Il n’a pas été formé en 9, pourquoi il le deviendrait? On insulte ce poste de 9, qui a fait quand même la grandeur de notre football, c’est comme si ça ne voulait rien dire.» KM7 et le PSG ont pris cher…