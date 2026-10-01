Coupe de France : le tirage au sort complet du 5e tour !

Mythique compétition, la plus vieille du football français, la Coupe de France a repris ses droits depuis quelques mois. Alors que les premiers tours ont écarté les clubs les moins huppés, nous arrivons désormais au cinquième tour qui marque l’entrée en lice des premiers clubs professionnels avec les formations de Ligue 3. Ces 18 formations font partie des 620 équipes participantes à ce stade du tournoi.

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Et le tirage au sort a eu lieu dans les différentes Ligues Régionales au cours de cette semaine. Parmi les principales affiches, en Auvergne Rhône-Alpes, on note que Villefranche Beaujolais pensionnaire de Ligue 3 se déplacera sur la pelouse d’Andrézieux-Bouthéons qui évolue en Nationale 1. Pour les clubs franciliens de L3, Fleury défiera Saint-Brice-sous-Forêt (R1), Versailles croisera le fer avec Groslay (D1) et ce sera Le Mée-sur-Seine SF (R1) ou Sucy-en-Brie FC (D1) pour le Paris 13 Atlético.

Un choc en Corse, un derby pour Caen

En Corse, deux anciens clubs de Ligue 1 vont se retrouver puisque le Gazélec Football Club Ajaccio qui joue en Nationale 2 va affronter le Sporting Club Bastia désormais en Ligue 3. Belle surprise du début de saison de Ligue 3, le FC Thionville Lusitanos défiera le CA Villers-Semeuse qui joue en Régionale 3. Enfin, ce sera un derby pour le Stade Malherbe de Caen. Le club coaché par Gaël Clichy défiera l’AG Caen qui évolue en R1.

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Petit Poucet de la compétition, l’ES Meudon qui évolue en Départementale 5, soit le 13e niveau du football français, affrontera une équipe de Régionale 2 avec le Val Yerres Crosne. Les rencontres du cinquième tour de la Coupe de France se tiendront le samedi 10 et le dimanche 11 octobre. Pour ce qui est du tirage du sixième tour, il aura lieu juste derrière dans les jours qui suivent.

Le tirage au sort complet

Auvergne Rhône-Alpes

SA Thiers (R1) – Montluçon Football (R1)

Aurillac FC (R1) – FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N1)

Espérance Ceyrat (R2) – FC Riom (R2)

AS Montferrand (R2) – RC de Vichy (R1)

US Blavozy (R1) – US Feurs (N2)

Entente Nord Lozère (R2) – FC Cournon-d’Auvergne (R2)

FC Haut d’Allier (D1) – AS Orcines (R3)

ES Veauche (R3) – Avenir Vergongheon Arvant (D1)

US Les Martres-de-Veyre (D1) – Ambert Livradois Sud FC (R2)

US Lignerolles Lavault Sainte-Anne Prémilhat (D1) – Moulins Yzeure Foot (R1)

AS Forez Roanne (D3) – Le Puy-en-Velay FC (L3)

Côte Chaude Sportif Saint-Étienne (R3) – Génération Emblavez (R3)

US Brioude (R2) – US Vendat Bellerive Brugheas (R3)

US Majolaine Meyzieu (D2) – US Sucs et Lignon (R1)

FC Cluses (R2) – Hauts Lyonnais (N1)

Chassieu Décines FC (R1) – FC Annonay (R2)

FC Lyon Football (R3) – FCO Firminy Instersport (R1)

Andrézieux-Bouthéon FC (N1) – FC Villefranche Beaujolais (L3)

FC Saint-Jean-de-Muzol (D2) – AS Saint-Just Saint Rambert (R2)

US Saint-Just Saint-Marcel (R3) – AC Seyssinet-Pariset (R1)

ES Boulieu-lès-Annonay (D1) – Rhône Crussol Foot 07 (R2)

AS de Montchat Lyon (R2) – FC Saint-Paul-en-Jarez (R3)

Atom Sports Football Pierrelatte (D1) – US Monistrol-sur-Loire (R1)

FC La Tour-Saint-Clair (R2) – Olympique Salaise Rhodia (R2)

FC Gerland Lyon (R3) – ES de Manival (R2)

AC Ripagérien Rive-de-Gier (D1) – Entente Crest Aouste (R1)

Valserhône Foot (R3) – Roanne Foot 42 (R1)

AS Sillingy (D1) – SO Pont-de-Cheruy Chavanoz (R2)

ES Cernex (D2) – Vénissieux FC (R2)

Saint-Chamond Foot (D1) – FC du Foron (R1)

US Argonay (D2) – US Sassenage (D2)

JS Cellieu (D1) – Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (L3)

FC Veyle Saône (R3) – Olympique de Valence (R1)

AS Cuines La Chambre Val d’Arc (D2) – FC Colombier Satolas (R3)

Entente Sportive Revermont (R2) – Lyon La Duchère (N1)

Cluses Scionzier FC (R2) – Ain Sud (R2)

Ménival FC (R2) – GFA Rumilly Vallières (N1)

ES Tarentaise (R2) – Plastics Vallée FC Oyonnax (R1)

ES Douvaine-Loisin (R3) – Chambéry Savoie Football (R1)

CS Neuville-sur-Saône (R2) – AS de Domarin (R3)

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Bourgogne-Franche Comté

AS Beaune (R3) – ASA Vauzelles (R2)

ASPTT Dijon (N2) – Louhans Cuiseaux FC (R1)

US Semur-en-Auxois Epoisses (D1) ou CA Saint-Georges (D2) – FC Chalon-sur (N2)

AS Clamecy (R3) – US Lessard-en-Bresse (D1) ou AS Fontaine-d’Ouche (D2) ou ALC Longvic (R2)

Union Cosne-sur-Loire Sports Football (R1) – AS La Chapelle-de-Guinchay (R1)

Jura Dolois Football (N2) – FC Montceau Bourgogne (R1)

Entente Sud Revermont (D1) – Chevigny Saint-Sauveur Football (R1)

US Saint-Sernin-du-Bois (R2) – US Cheminots de Paray-le-Monial Foot (R2)

Stade Auxerrois (R2) – Is Selongey Football (N2)

US Saint-Vit (R1) – AS Audincourt (R2)

Bresse Jura Foot (R3) – FC Vesoul (N2)

Saint-Loup Corbenay Magnoncourt (D1) – Villars L’Isle-sur-le-Doubs Saint-Maurice Blussans (R2)

AS Levier (R2) – AS Bavilliers (R2)

CA Pontarlier (N2) – AS Ornans (R1)

EF Villages (R1) – ES Fauverney Rouvres Bretenière (R1)

FC Grandvillars (R1) – AS Baume-les-Dames (R2)

US Larians et Munans (R2) – FC Valdahon Vercel (R2)

Olympique Courcelles-lès-Montbéliard (D2) – Racing Besançon (N2)

Bretagne

Groupe A :

Gsy Bourg Blanc (R2) - US Concarneau (L3)

Stade Pontivyen (R1) - Rc Lesnevien (R2)

EA Saint Renan (R1) - As Sizun Le Trehou (R2)

US Montagnarde (R1) - Keriolets Pluvigner (R1)

Stade Plabennecois (R1) - Sm Douarnenez (R1)

Plaintel Sp (R1) - Baud Fc (R2)

Landerneau Fc (R2) - Plouzane Acf (R2)

Fc Ploemeur (R2) - St Co Locminé (N1)

Fg Bannalec (R3) - Lannion Fc (N2)

Hermine Concarnoise (R3)- Fc Le Relecq Kerhuon (R3)

Chateaulin Fc (R3) - St Pierre Milizac (N2)

Cs Queven (R3) - Vannes Oc (N2)

Ent. Trieux Fc Pontrieux (R3) - Us Perros Louannec (R3)

Fc Plouagat C.l. (R3) - Paotred Dispount (R1)

Us Bourbriac (D1) - Gsi Pontivy (N1)

Groupe B :

TA Rennes (N2) - Us Saint Malo (N1)

As Vitré (N2) - Séné Fc (R1)

Us Fougères (R1) - Elvinoise Football (R2)

As Vignoc Hédé Guipel (R1) - FC Naizinois (R2)

St. Castelbourgeois Fc (R1) - Dinan Léhon Fc (N1)

FC Breteil Talensac (R2) - Stade Briochin (N1)

Avenir De Theix (R2)- Cobsp St Brieuc (R1)

AS Menimur (R2) - As Ginglin-Cesson (N2)

Es Dol (R3) - CPB Bréquigny (R1)

Gsc Moréac (R3) - Us Quessoy (R1)

Es Plescop (R3) - US Janzé (R3)

Maen Roch Fc (D1) - Oc Cesson (N2)

AS Saint Jacques (R2) -Evron Fc (R3)

Stade Evrannais (D1) - US Saint Grégoire (R2)

Brehan (R3) - FC Tinteniac St Do (R1)

Corse

Gazélec Football Club Ajaccio (N2) - Sporting Club Bastia (L3)

Pieve di Lota (R2)-FC Borgo (N1)

Balagne (N2)-Sud FC (R1)

AC Ajaccio (R1) ou SVARR (R1)- AS Furiani (N1)

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Grand Est

Racing Holtzwihr Wickerschwihr 96 (R2) – AS Anatolie Mulhouse (D1)

SR Colmar FA (N1) – FC Mulhouse (N2)

FC Olympique Strasbourg Koenigshoffen 1906 (R1) – AS Erstein (R2)

ASL Kœtzingue (R1) – Ramonchamp Saint-Maurice-sur-Moselle Fresse-sur-Moselle ES (D1)

SR Saint-Dié-des-Vosges Kellermann (R1) – FC Hagenthal Wentzwiller (R3)

AS Blotzheim (R2) – ALFC Duttlenheim (D1)

FC Bennwihr (D1) – ASS Still Mutzig (R1)

AS Andolsheim (D2) – ASC Biesheim (N1)

AS Sundhoffen (R1) – EB Achenheim (R3)

Mulhouse Foot Réunis (R1) – US Hirsingue (R3)

FC Dossenheim-sur-Zinsel (D1) – ASP Gundershoffen (D1)

SO Merlebach (R2) – US Reipertswiller (R1)

FC Scheibenhard (R2) – AS Brouviller (D2)

US Nousseviller (R1) – CA Boulay (R1)

FC Saint-Etienne Seltz (R2) – US Oberlauterbach (R2)

FC Dahlenheim (R2) – AS Hoerdt (R2)

US Sarre-Union (R1) – FC Longeville-lès-Saint-Avold (R3)

FC Freyming Merlebach (R2) – FCSR Haguenau (N1)

SC Rœschwoog (D1) – AS Seebach (D2)

APM Metz FC (N2) – SS Weyersheim (R1)

CA Villers-Semeuse (R3) – FC Thionville Lusitanos (L3)

ES Villerupt Thil (R1) – USC Nouvion-sur-Meuse (D1)

FC Bogny-sur-Meuse (R1) – CS Veymerange (R2)

RS Amanvillers (R2) – CSO Amnéville-les-Thermes (R1)

SC Moulins-lès-Metz (D1) – AS Talange (R2)

ESAP Metz Borny (R3) – CS Volmerange-les-Mines (D1)

FC Hagondange (R2) – CS Sedan Ardennes (R1)

AS Boulzicourt (D1) – Val de L’Orne FC (R2)

AS Montigny-lès-Metz (R3) – AS Pagny-sur-Moselle (R1)

US Ban-Saint-Martin (D2) – Olympique Charleville-Mézières Prix-lès-Mézières Ardenne M (N2)

Vitry-le-François FC (R2) – AC Blainville Damelevières (R3)

FC Pulnoy (R3) – FCF La Neuvillette Jamin Reims (R1)

Etoile La Chapelle-Saint-Luc (R3) – ES des Coteaux Sud Pierry (R3)

US Vandoeuvre-lès-Nancy (R2) ou FC Houdemont (D1) – FC Eloyes (R2)

AS Saint-Nabord (D1) – SA Épinal (N1)

Cormontreuil FC (R1) – Saint-Max Essey-lès-Nancy FC (R2)

ES Thaon-les-Vosges (N2) – US Avize Grauves (R2)

Reims Murigny FP (R2) – USI Vaux-sur-Blaise (R3)

US Eclaron (R3) – S Marnaval C Saint-Dizier (R1)

Entente Centre Ornain Ligny-en-Barrois (R2) – Bar-le-Duc FC (R2)

Normandie

Bessin Nord (R3) - La Ferté Bagnoles (R1)

Verson (R3) - Bayeux (R1)

Vire (N2) - Granville (N1)

Hérouville (R2) - Coutances (R1)

Val de Risle (D1) - Percy (D1)

Mézidon (R2) - Thaon Bretteville (R3)

AG Caen (R1) - SM Caen (L3)

La Maladrerie (R1) - Avranches (N1)

Blainville (R3) - Saint-Lô (N2)

Grand-Quevilly (R1) - Lisieux (R1)

Serquigny Nassandre (R1) - Yvetot (R2)

Déville Maromme (R2) - ASPTT Caen (N2)

Offranville (R3) - Pacy Ménilles (R1)

Gournay (R3) - FC Rouen (L3)

Gisor Vexin (R2) - Quevilly Rouen (L3)

Buchy (D1) - Sotteville (R1)

Fécamp (R2) - Alençon (N2)

Saint-Romain Colsbosc (D1) - Saint-Marcel (R1)

Nouvelle-Aquitaine

Brive ESA (R1) - Thouars Foot 79 (R1)

US Chauvigny (N2) - FC Bressuire (R1)

Sud Corrèze FC (R1) - Tulle Foot Corrèze (R2)

FC Charente Limousine (R2) - ES Guéretoise (R2)

RC Parthenay Viennay (R1) - FC Neuillaubiers (R1)

AS Cozes (R2) - Stade Ruffecois (R2)

ES Buxerolles (R1) - AS Couzeix Chaptelat (R2)

FC Périgny (R1) - SO Châtellerault (R1)

AS Echires Saint-Gelais (R2) - FC Avenir 79 (R2)

FC 3 Vallées 86 (R2) - UA Cognac Football (R3)

AS Panazol (N2) - Limoges Football (R1)

FC Confolentais (R3) ou FC La Roche-Rivières (R3) - JS Limoges-Larfarge (R3)

Gati Foot (R3) - Angoulême CFC (N1)

FC Rochefort (R2) - Eveil Le Tallud (R3)

St-Florent Chamois (R2) - JA Isle (R2)

SU Agenais (R2) - FC Marmande 47 (R1)

FCG Saint-Emilion (R2) - FC Hasparren (R3)

FC Lescarien (R2) - Trélissac APFC (N2)

JSA Limens (R3) - SAG Cestas (N2)

Les Genêts d’Anglet (N2) - US Lège Cap-Ferret (N2)

SA Sanilhacois (R3) - Stade Bordelais (R1)

ES Boulazac (R1) - Stade Montois (R1)

FC Loubésien (R3) - Mazères Uzos Rontign (R1)

Libourne Foot (R2) - SC Cadaujac (R3)

US Bouscataise (R1) - Porte Entre Deux Mers (R2)

Jeanne d’Arc de Biarritz (R3) - FC Bassin d’Arcachon (N2)

FC Talence (R2) - Aviron Bayonnais (N1)

Hiriburuko Ainhara (R2) - Mérignac-Arlac (N2)

SA Mérignacais (R1) - Alliance Foot 3B (R2)

FC Saint-André Cubzac (R1) - RC Chambéry (R2)

Occitanie

US Encausse Souech Ganties (D2) – US Salies-du-Salat Mane Saint-Martory (R2)

US Conques (R2) – FC Albères Argelès-sur-Mer (R1)

Olympique Sémeac (R3) ou Jullian OM (R3) – AC Garona Roquettes (R3)

Espoir Foot 88 Baraqueville (R3) – Auch Football (R1) ou Fontenilles FC (D3)

US Colomiers (N2) – USS Aigues-Mortes (R1)

US Montbazens Rignac (R3) – ES Le Grau-du-Roi (R1)

AS Rousson (R1) – FC Claira Saint-Laurent-de-la-Salanque (R2)

AS Pexiora (D2) – FC 2 Rives 82 Golfech (R1)

FC Lomagne 82 (R3) – AS Lattes (R3) ou Nîmes Olympique (N1)

La Juventus de Papus Toulouse (R2) – FC Druelle (R3)

La Clermontaise Football (R1) – Saint-Alban Aucamville FC (R2)

FC Pays de Mazamet (R3) – FC Comtal (R2)

FC Sauvian (D2) – Avenir Foot Lozère Mende (R2)

Stade Beaucaire FC (N2) – AF Biars Bretenoux (R1)

RC Ganges (D2) – AS Toulouse Mirail (R3)

AC Pissevin Valdegour (D1) – FC Lourdes XI (R1) ou US Pibrac (R3) – AC Pissevin Valdegour (D1)

Balma SC (R1) – AS Frontignan AC (R1)

FU Narbonne (R1) – Montpellier Atlas Paillade (N2)

Cahors FC (R2) – Espoir FC de la Vallée (R2)

US Plaisance-du-Touch (R3) – US Castanet-Tolosan (N2) Jeune Entente Toulouse (R2) – Tarbes Pyrénnées Foot (N1)

AS Puissalicon Magalas (R3) – Sporting Perpignan Nord (R2)

Paris Île de France

FC Saint-Brice-sous-Forêt (R1) – FC Fleury-Mérogis 91 (L3)

CPS Provins (D2) – AS Saint-Ouen-l’Aumône (N2)

CSM Clamart Football (D1) – FCM Garges-lès-Gonesse (R2)

VGA Saint-Maur-des-Fossés (R2) – FC Les Lilas (R2)

FC Groslay (D1) – FC Versailles 78 (L3)

CO Les Ulis (R1) – US Torcy Paris Vallée de la Marne (N2)

RC Argenteuil (R3) – Racing Club de France Football (N1)

US Lusitanos Saint-Maur-des-Fossés (N1) – JA Drancy (N2)

Cergy Pontoise FC (R2) – Argenteuil FC (R3)

CS Brétigny-sur-Orge Football (N2) – CSL Aulnay-sous-Bois FC (R1)

Le Mée-sur-Seine SF (R1) ou Sucy-en-Brie FC (D1) – Paris 13 Atletico (L3)

Montreuil-sous-Bois FC (R1) – ESA Linas Montlhéry (N2)

CS La Celles-Saint-Cloud (D2) – ES Trappes (R2)

Maisons-Alfort FC (R3) – US Créteil Football (N1)

ES Meudon (D5) – Val Yerres Crosne (R2)

US Palaiseau (R2) – Tremblay-en-France FC (R2)

CA Vitry-sur-Seine (R2) – FC Saint-Leu-la-Forêt 95 (R1)

FC Longjumeau (D1) – FC Melun (R1)

Enfants de la Goutte d’Or Paris (R3) – Saint-Denis United FC (R1)

AS La Plaine Victoire Saint-Denis (D3) – Poissy FC (R2)

ASC Vélizy Villacoublay (D2) – FC Goussainville (R2)

La Salesienne de Paris (R2) – AS Chatou (R1)

Hauts-de-France

Lesquin Us 1 (R2) - Haubourdin Ce 1 (R3)

Ailly Samara Fc (D1) - Steenvoorde As (N2)

Sin Le Noble Epinois (D3) - Violaines As 1 (D2)

Genech Es 1 (R3) - Chantilly Us 1 (N1)

Raismes FC (R2) - Croix Fic (N2)

Merville Usm 1 (R2) - Le Touquet ACF CO 1 (R1)

Cucq As 1 (D2) - Hordain US (R2)

Cappelle L/Grande Es 1 (D1) - Calais RC 1 (R1)

Lievin O. 1 (D2) - Marquette FF 1 (R3)

Villers Bretonneux As (D1) - Calais Balzac A. 1 (D2)

Steenwerck Js 1 (D1) - Pays De St Omer Us 1 (R1)

Bleriot Plage Usc 1 (R3) - Escaudoeuvres CAS (D1)

Calais Beau Marais F 1 (R2) - Bondues Fc 1 (R1)

Amiens RIf (D1) - Anstaing Chereng Ec 1 (R3)

Arques Es 1 (R3) - Tourcoing Us 1 (R1)

St Martin Tattinghem 1 (R3) - Neufchatel L’Eclair 1 (R3)

Blaringhem Us 1 (R3) - Gravelines US 1 (R1)

Loon Plage FC 1 (R1) - Outreau (R2)

Courcelles (R2) - Feignies Aulnoye (N1)

Bully les Mines (R2) - Montreuil sur Mer (R2)

Habarcq (D1) - Valenciennes (L3)

Centre-Val de Loire

ES Trouy (R2) - Vierzon (N2)

Châteauroux (N1) - Orléans (L3)

Massay (R3) - Avoine O.Chinon Cinais (N2)

Sologne Foot Romorantin (N2) - Bourges (N1)

Loches (R3) - Deols (R3)

SC Malesherbois Football (R2) - Blois (N2)

US Portugaise (R2) - Union Foot de Touraine (N1)

US Mer (R3) - C’Chartres (N2)

Olivet (R2) - St Pryve St Hilaire (N1)

SMOC St Jean Braye (R1) - AS Contres (R2)

US Dampierre en Burly (D1) - ACP Tours (R2)

Jargeau St Denis (D1) - FC de Montlouis (N1)

Méditerranée