L1 : le PSG rendra hommage à Maradona

Ce mercredi soir, l’ensemble des pelouses respectaient cette fameuse minute de silence, en hommage à Diego Armando Maradona, décédé dans la matinée. Si le PSG a joué mardi face à Leipzig en Ligue des Champions, il n’a pour le moment pu rendre hommage à l’Argentin qu’au travers d’un tweet sur les réseaux sociaux. Mais le club de la capitale a d’autres idées en tête alors que la LFP n’a, elle, pas encore décidé si une minute de silence sera respectée ou non ce week-end à l’occasion de la 12e journée de L1 et L2.

Selon les dires de l’Équipe ce jeudi, le Paris Saint-Germain en honorera bien une samedi soir au Parc des Princes face à Bordeaux après que Nasser Al-Khelaïfi ait fait part de sa volonté d’honorer comme il se doit la légende argentine. La diffusion d’une compilation de ses plus beaux buts et ses plus belles actions serait également à l’étude. Si elle ne l’a pas encore fait, la Ligue de Football Professionnel ne devrait néanmoins pas tarder à officialiser cette minute de silence dans les prochaines heures.