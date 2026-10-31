Serie A : l’AC Milan fait chuter l’Inter pour la première fois de la saison

L’AC Milan a remporté le derby de la Madonnina face à l’Inter (3-1), infligeant au leader sa première défaite de la saison en Serie A. Cinquièmes avant la rencontre et battus mercredi par Bologne (2-4), les hommes de Ruben Amorim ont parfaitement réagi face à des Nerazzurri pourtant invaincus en championnat. Les Rossoneri ont frappé dès la 4e minute grâce à Christian Pulisic, parfaitement servi par Diego Moreira, avant de doubler la mise cinq minutes plus tard. Sur un corner rapidement joué, le Belge trouvait Adrien Rabiot, dont le ballon piqué terminait sa course au fond des filets avec l’aide du poteau (2-0, 9e). Après cette entame difficile, l’Inter reprenait le contrôle du jeu et réduisait l’écart par Alessandro Bastoni, seul à bout portant après une remise de la tête d’Akanji (2-1, 21e). Les visiteurs passaient même tout près de l’égalisation à la 33e minute, mais Mike Maignan réalisait une parade exceptionnelle devant Djed Spence. Pourtant, juste avant la pause, Diego Moreira s’offrait un superbe coup franc du pied gauche pour redonner deux buts d’avance aux siens (3-1, 43e). Une première période de rêve pour le Belge, auteur d’un but et de deux passes décisives.

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La seconde période a été bien moins animée, avec une équipe milanaise davantage concentrée sur la défense de son avantage. Solides et bien organisés, les Rossoneri ont résisté aux offensives Interistes sans véritablement chercher à se projeter. L’AC Milan n’a tenté que deux frappes après la pause, dont une cadrée, tandis que l’Inter, malgré dix tentatives, n’a trouvé le cadre qu’à trois reprises. Une efficacité défensive qui a permis aux hommes de Ruben Amorim de conserver leur avance jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, l’AC Milan grimpe à la quatrième place de Serie A, tandis que l’Inter perd son fauteuil de leader et recule au deuxième rang. Les Rossoneri recevront Ferencváros jeudi en Ligue Europa, alors que les Nerazzurri se déplaceront sur la pelouse du Feyenoord en Ligue des Champions.