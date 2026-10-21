PSG : ce onze inattendu que Luis Enrique pourrait aligner contre l’OL

Le Paris Saint-Germain a payé un lourd tribut face au FC Barcelone malgré un succès fleuve (4-2). La soirée avait pourtant parfaitement commencé pour les Rouge et Bleu, avant de virer au cauchemar sur le plan médical. Dès la 19e minute, Ousmane Dembélé a dû céder sa place après avoir ressenti une douleur à la cuisse gauche. À l’heure de jeu, Marquinhos s’est à son tour plaint de la cuisse droite, tandis que Khvicha Kvaratskhelia s’effondrait après s’être blessé au genou droit. Le club de la capitale a confirmé ainsi confirmé ce mercredi matin la gravité des trois blessures. Le Géorgien souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Sa saison pourrait donc être logiquement terminée, sauf improbable retour au printemps. De leur côté, Dembélé et Marquinhos resteront en soins plusieurs semaines. Trois coups durs qui s’ajoutent à l’absence de Nuno Mendes, déjà indisponible avant la rencontre. Luis Enrique va ainsi devoir revoir ses plans avec quatre éléments majeurs sur le flanc, alors que le calendrier parisien ne laisse que peu de répit aux champions d’Europe.

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Le PSG va devoir rapidement trouver des solutions pour traverser cette période délicate. Les Parisiens recevront d’abord l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, dimanche, avant d’affronter Le Havre en championnat. Un déplacement à Villarreal en Ligue des Champions viendra ensuite compliquer la tâche de Luis Enrique, avant une dernière échéance face à Troyes pour conclure cette séquence précédant la trêve. Quatre rendez-vous importants qui obligeront l’entraîneur espagnol à répartir les responsabilités et à préserver les organismes disponibles. L’absence de Marquinhos prive notamment Paris de son capitaine et de son principal repère défensif, tandis que les blessures de Dembélé et Kvaratskhelia amputent considérablement le potentiel offensif de l’équipe. Le forfait de Nuno Mendes réduit également les possibilités sur le côté gauche. Le technicien parisien devra s’appuyer sur les joueurs en forme, sans bouleverser l’équilibre collectif qui a permis à son équipe de faire tomber le Barça.

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Une opportunité pour Mika Godts ?

Dans les buts, Matvey Safonov devrait conserver sa place, avec Achraf Hakimi pour occuper le couloir droit. En défense centrale, Illia Zabarnyi pourrait être associé à Willian Pacho, même si Lucas Hernandez représente une alternative crédible. Le Français sort d’une prestation particulièrement convaincante face au Barça, au cours de laquelle il a bien contenu Lamine Yamal. Son profil agressif et sa capacité à défendre vers l’avant pourraient séduire Luis Enrique, qui devra toutefois choisir entre sa solidité immédiate et la continuité de sa charnière. À gauche, l’absence de Nuno Mendes ouvre une place importante, qui pourrait revenir à Warren Zaïre-Emery, ou même Hernandez, aligné à gauche contre le Barça. Lucas Digne reste aussi une option crédible. Il faudrait néanmoins surveiller l’équilibre de l’équipe, car son repositionnement modifierait les responsabilités au milieu. Dans l’entrejeu, le trio composé de João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz semble le plus naturel. Les trois hommes connaissent parfaitement les principes de jeu parisiens et peuvent assurer la maîtrise du ballon, tout en permettant à l’équipe de conserver son intensité malgré les absences.

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Devant, le chantier sera encore plus important. Sans Dembélé ni Kvaratskhelia, Luis Enrique perd deux joueurs capables de faire basculer une rencontre grâce à leurs accélérations, leur créativité et leur faculté à éliminer dans les petits espaces. Désiré Doué pourrait occuper le côté gauche avec une liberté importante pour repiquer dans l’axe et participer à la construction. Dans l’axe, Ferran Torres constitue une option pour prendre la pointe de l’attaque et apporter de la mobilité à la ligne offensive. Sur l’autre côté, la décision dépendra du profil recherché par l’entraîneur espagnol. En difficulté depuis son arrivée, Mika Godts pourrait saisir sa chance pour briller enfin, tandis que Maghnes Akliouche reste une solution plus souvent privilégiée par le coach parisien. Le PSG possède encore suffisamment de qualité pour aligner un onze compétitif, mais il devra trouver de nouveaux automatismes sans plusieurs de ses principales armes. Les prochaines rencontres permettront de mesurer la capacité de Luis Enrique à réinventer son animation offensive, alors que l’absence prolongée de Kvaratskhelia pourrait peser bien au-delà de cette séquence.