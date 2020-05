OL : Raymond Domenech défend Jean-Michel Aulas

Depuis le 30 avril dernier et la décision de la LFP de mettre fin à la saison de football professionnel en France (Ligue 1 et Ligue 2), de nombreux présidents de clubs n'ont de cesse de faire entendre leur parole à travers les médias. La raison ? Ils se sentent lésés par cette décision, qu'ils estiment notamment injuste et hâtive, alors que la Bundesliga a repris ses droits en Allemagne et que la Liga va redémarrer à la mi-juin, en attendant sûrement la Premier League et la Serie A. Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, qui pourrait ne pas disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine, est évidemment le plus présent et se bat quotidiennement dans l'espoir de réussir à inverser la tendance pour le football français. Une position critiquée par de nombreux acteurs du ballon rond mais défendue par Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France passé sur le banc lyonnais entre 1988 et 1993.

«On peut dire ce qu'on veut, mais monsieur Aulas n'avait pas tort. Je reprends ce qu'il a dit depuis le début. Il n'a pas dit qu'il faut reprendre absolument le Championnat. Dès le début, il a dit on va trop vite, on prend une décision hâtive, précipitée, attendons de voir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Exactement ce qu'on fait les autres. Les événements sont en train de lui donner encore une fois raison, ça dérange certains. Je ne pense pas qu'il arrivera à faire reprendre le Championnat. C'est entériné, ça va être compliqué. Mais tout le monde saura quelque part qu'il avait raison. Même si on ne reprend pas. Le football français va être en grosse difficulté. Juste en parlant de Lyon et de Paris, qui vont jouer la C1 en août en ayant un ou deux matches de préparation alors que les autres auront un mois de matches. Ce qui mettra ces deux équipes en difficulté dans les matches de Coupe d'Europe, parce qu'ils n'auront pas eu le temps de se préparer normalement», a expliqué Raymond Domenech à l'antenne de BFMTV lundi soir. Un soutien que Jean-Michel Aulas devrait apprécier.