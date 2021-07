LOSC : Olivier Létang justifie le choix Jocelyn Gourvennec

Cet été, après son titre de champion de France, Lille a vécu un mini-feuilleton, celui du départ de son entraîneur, Christophe Galtier. Le Marseillais, parti à Nice, Olivier Létang, le président du LOSC, s'est mis en quête d'un nouveau technicien. Après avoir longtemps voulu récupérer Claudio Ranieri, son choix s'est finalement porté sur l'ancien de Guingamp et de Bordeaux, Jocelyn Gourvennec.

Ce mercredi, ils se sont présentés tous deux en conférence de presse. Le patron des Dogues s'est expliqué : « vous avez tous suivi la situation avec le départ de Christophe, qui a été long à se concrétiser. Je le félicite pour le travail qu'il a réalisé au LOSC avec le staff. Suite à ce départ tardif, on a dû faire un choix. Il nous a fallu faire non pas vite, on n'était pas contraint par la reprise, mais on voulait faire bien. C'était important de choisir le bon coach ».

Il n'a rencontré que quatre postulants

Alors, les dirigeants nordistes ont fixé des critères : « on a défini un certain nombre de critères : un coach dynamique avec de l'envie et de l'énergie. On voulait un coach fédérateur avec de la personnalité. On voulait un coach qui pouvait travailler avec un staff. On voulait un coach qui a la capacité à développer des jeunes joueurs. On voulait un coach qui parle français avec une expérience de la Ligue 1. On voulait un coach qui a l'expérience européenne ».

D'après Olivier Létang, qui n'a rencontré que quatre candidats, Jocelyn Gourvennec est celui qui cochait toutes les cases. « Jocelyn l'a (l'expérience européenne, ndlr) en joueur avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa et aussi en coach avec l'Europa League. Nous avons parlé du style et de l'équipe. On voulait une cohérence dans la mentalité, dans le style, Jocelyn coche toutes ces cases », a-t-il expliqué. Peut-être que cette conférence de presse aura un peu calmé le peuple lillois, qui, depuis le début, ne comprend pas vraiment le choix Gourvennec.