PSG : le terrible constat de Marco Verratti

Ce dimanche soir, le PSG n'a pas su faire mieux qu'un match nul face à troyes (2-2). Déjà assurés du titre en Ligue 1, les coéquipiers de Marco Verratti ont livré une prestation assez décevante. Au micro de Prime Video, Marco Verratti a tenu à vider son sac sur la saison difficile du club de la capitale. Et il aurait aimé voir une équipe plus soudée cette année.

«Je pense que ce sont des matchs où il faut prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est gagner et jouer bien, comme une équipe. On est à un moment très tranquille dans la saison, on n'a pas de pression et c'est pour ça qu'on doit prendre du plaisir. Quand tu es libre dans ta tête, tu peux prendre du plaisir. On arrive en fin de saison et nous on sort toujours des matchs en étant énervé. Ce n'est pas la chose dont on rêve en fin de saison, surtout quand on est déjà champion. Je pense que sincèrement, on pourrait faire beaucoup mieux. Surtout en tant qu'équipe. Dans les moments difficiles, on pourrait être mieux. C'était une saison dure, au début, c'était très dur et on a gagné les matches vers la fin. C'est vrai qu'on a beaucoup changé l'effectif. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité. C'est difficile de créer un grand groupe quand on change beaucoup. On s'est battu contre Madrid en faisant 150 minutes très bien. On gagne le Championnat, c'est bien. Mais il faut tout donner ensemble pour ne plus avoir de regrets. On a connu des situations plus difficiles que cette année. On s'est peu entraîné ensemble, j'ai l'impression que les six premiers mois sont passés vites sans qu'on ne joue ensemble. Entre les voyages en sélection, les blessures, c'était très difficile. Je pense que le match à Madrid, il nous a tués comme les supporters.»