Atlético : la plaque de Thibaut Courtois vandalisée

Selon les informations rapportées par Marca, la plaque de Thibaut Courtois présente au Wanda Metropolitano et qui rend hommage aux légendes de l'Atlético de Madrid a été vandalisée lundi soir. Le portier belge qui évolue maintenant au Real Madrid a passé trois saisons à l’Atlético (2011-2014) et il est considéré comme une légende du club. Mais samedi après la victoire en finale de ligue des champions contre Liverpool (0-1), Courtois a déclaré qu’il était désormais du bon côté de l’histoire, en référence à la finale de C1 perdue avec les Colchoneros contre le Real Madrid en 2014, une déclaration qui n’a pas plu aux supporters des matelassiers.

Lundi, avant que la plaque du Belge de 30 ans soit détruite, le président de l’Atlético, Enrique Cerezo, avait déclaré au sujet de cette fameuse plaque : « Si vous voulez retirer la plaque de Courtois, allez-y avec un pic et une pelle et retirez-la ». Quelques heures plus tard la plaque était arrachée devant l’enceinte des Colchoneros.