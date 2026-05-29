Le Barça prépare une seconde offre pour Julian Alvarez

Le dossier Julian Alvarez anime grandement ce début de mercato en Espagne. Il faut dire que le joueur, qui aimerait rejoindre la Catalogne, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone se sont engagés dans un bras de fer. Les Colchoneros ont même été contraints de dénoncer l’attitude de son homologue qualifié de «petit club». Il accuse le Barça de divulguer des mensonges à travers la presse sur le comportement supposé de l’attaquant qui forcerait son départ. Une première offre avoisinant les 100 M€ va être refusée.

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❗️Atlético Madrid are expected to reject Barcelona’s opening bid for Julián Álvarez.



💰 Barça’s first offer was around €100M, but Atlético are asking for €120M–€130M.



⚡️ Barcelona are already working on a second bid and are ready to push hard for La… pic.twitter.com/NfQZXV88Kz — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 29, 2026

Les Blaugranas ne lâchent pas l’affaire. Selon nos informations, une seconde proposition est en préparation et les négociations finiront par pencher en faveur du club acheteur, quelque soit le tarif de ce transfert. «Julian Alvarez sera un joueur du Barça» nous explique une source. L’Atlético est prêt à céder mais il faudra mettre le prix soit entre 120 et 130 M€.