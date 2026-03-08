Nice : Claude Puel toujours inquiet pour Elye Wahi

C’est une humiliation nette et sans bavure qu’a reçu l’OGC Nice ce dimanche soir contre le Stade Rennais (0-4). Largement malmenés par les Bretons à l’Allianz Riviera, lors de la 25e journée de Ligue 1, les Aiglons ont eu du mal à exister face à une équipe de Franck Haise en grande forme et confiance. Après la rencontre, Claude Puel s’est lamenté quant à l’absence prolongée d’Elye Wahi, auteur de 3 buts en 6 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée cet hiver?

«Wahi ? Non pas de date. On verra ses sensations», a déclaré l’entraîneur français au micro de Ligue 1+. Une chose est sûre, peu importe la date de retour de l’attaquant de 23 ans, nul doute qu’il fera un très grand bien à des Aiglons malades en quête de régularité. Réponse le weekend prochain à Angers.