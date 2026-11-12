Italie - France : les notes du match

Un retour aux sources pour le 5e match de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, dans un stade de San Siro qui avait vu ses débuts en tant que joueur de la Juventus Turin, il y a trente ans. Mais c’est surtout l’envie de poursuivre le travail entamé lors d’un premier rassemblement séduisant qui motivait Zizou pour cet Italie-France, 5e journée de la Ligue des Nations. Face à un adversaire qui avait ramené le match nul du Stade de France, les Bleus ont très bien entamé la rencontre, malgré une pluie permanente et une pelouse dans un état déplorable. Avec un Barcola positionné en numéro 9 et un trio Da Cunha-Rabiot-Cherki dans l’entrejeu, ils étouffaient de pâles Italiens et se procuraient les premières occasions.

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Donnarumma s’employait sur une tête de Rabiot, de près (9e), avant de sombrer en envoyant une relance, au pied, directement dans ceux de Michael Olise, qui prenaient un malin plaisir à éliminer Bastoni avant d’ajuster Donnarumma (0-1, 11e). Grâce à un pressing de nouveau très intéressant, les hommes de Zidane ne laissaient pas grand-chose à leurs hôtes, qui exploitaient quand même idéalement une rare opportunité. Cambiaghi débordait Gusto et centrait fort au premier poteau pour Pio Esposito, plus vif que la défense française pour tromper Maignan (1-1, 26e). Ce qui avait le don de réveiller les joueurs de Mancini, et San Siro.

L’Italie a renversé les Bleus

Barcola trouvait le poteau, à la 35e minute, sur une belle frappe enroulée, mais l’équipe de France rentrait aux vestiaires sur le score de 1-1. Au retour des vestiaires, Malo Gusto gagnait son premier duel de la soirée face à Cambiaghi mais ne passait pas loin de la sanction pour un tirage de maillot dans sa surface. Les Bleus accéléraient de nouveau et s’offraient, grâce à leur pressing, une superbe occasion que Cherki gâchait en refusant de vite tirer (51e). Le milieu français déclenchait à la 52e, mais le poteau droit repoussait sa tentative. Rabiot se heurtait une nouvelle fois à Donnarumma (58e), avant que Gusto commette l’irréparable en stoppant irrégulièrement le très remuant Cambiaghi dans la surface (58e). Heureusement, Sebastiano Esposito envoyait une mine non cadrée (60e).

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Le match devenait totalement fou, Roberto Mancini sortait Cambiaghi mais son remplaçant Dimarco se montrait décisif avec un centre au cordeau pour Frattesi, qui devançait Jacquet pour fusiller Maignan (2-1, 63e). Et l’équipe de France, loin d’être souveraine sur le plan défensif, qui se mettait encore à la faute. Truffert prenait un trop grand risque sur une relance, Vergara surgissait, poussant Upamecano à la faute. Cette fois, c’est Pio Esposito qui se chargeait du penalty et il ne se loupait pas (3-1, 75e). Zidane changeait dès lors ses deux latéraux, avec les entrées de Diouf et Kumbedi, et lançait Kroupi et Mayulu aux places de Barcola et Doué. Puis Camavinga remplaçait Cherki mais cela ne changeait rien au scénario de la rencontre. Déjà frustré par l’Italie au Stade de France, Zinedine Zidane a vécu sa première défaite face à la Squadra Azzurra, qui passe même devant la France au classement du groupe 1.

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- l’homme du match : P. Esposito (8): véritable poison pour la défense française, l’avant-centre italien aura livré un match de haut niveau, faisant parler toute sa puissance physique et son instinct de buteur. À la 26e minute, il surgit tel un renard des surfaces pour égaliser, en coupant parfaitement au premier poteau un centre à ras de terre de Cambiaghi. Plus prompt que les défenseurs français, il devance tout le monde et glisse le ballon la cage de Mike Maignan. Très précieux dans le jeu dos au but, il utilise parfaitement son grand gabarit pour conserver le ballon, remporter ses duels et obtenir des fautes lorsqu’il est sous pression. Ses déviations, souvent justes et bien senties, permettent également à ses partenaires de se projeter rapidement vers l’avant. Toujours bien placé dans la surface, il fait constamment peser une menace sur l’arrière-garde tricolore. Son investissement ne se limite pas au secteur offensif, puisqu’il participe activement au pressing et constitue un premier rideau défensif efficace. Encore plus influent après la pause, il confirme son excellente rencontre en inscrivant un deuxième but sur penalty pour s’offrir un doublé. Il est remplacé par Scamacca (90e).

Italie

- Donnarumma (5): une rencontre particulièrement mouvementée pour le portier italien, capable de parades décisives mais également coupable de plusieurs erreurs inquiétantes dans son jeu au pied. Dès la 8e minute, il se montre vigilant sur une tête d’Adrien Rabiot, avant de complètement manquer sa relance une minute plus tard. Sous la pression du pressing français, il envoie directement le ballon dans les pieds de Michael Olise, qui élimine un défenseur avant de conclure face à un Donnarumma impuissant. À la 34e minute, il est sauvé par son poteau sur une frappe dangereuse de Bradley Barcola. Après la pause, il commet une nouvelle erreur à la 52e minute, mais se rattrape immédiatement grâce à une superbe parade devant Rayan Cherki, détournant le ballon sur son montant. Cinq minutes plus tard, il répond encore présent sur une tentative de Rabiot. Malgré une fébrilité persistante dans ses relances, il termine la rencontre avec quatre arrêts sur les cinq frappes cadrées françaises.

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- Kayode (5,5): en difficulté sur son couloir droit, le latéral italien aura eu beaucoup de mal à apporter le danger offensivement face à l’équipe de France. Particulièrement discret en première période, il peine à faire la différence dans ses montées et ne parvient que trop rarement à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Ses tentatives de dribble manquent d’efficacité et ses centres, souvent imprécis, ne trouvent pas preneur dans la surface adverse. Constamment mis sous pression par les Français, il éprouve également des difficultés dans ses transmissions, avec plusieurs passes mal ajustées qui empêchent son équipe de développer ses offensives sur le côté droit. Malgré sa volonté de participer au jeu et d’accompagner les attaques italiennes, il ne réussit jamais véritablement à trouver le bon rythme pour peser sur la rencontre.

- Scalvini (6,5): complémentaire de Bastoni dans l’axe de la défense italienne, le jeune défenseur aura lui aussi livré une rencontre convaincante face aux attaquants français, malgré une entame assez délicate. D’abord hésitant dans ses interventions, il monte progressivement en puissance et fait parler ses qualités athlétiques pour prendre le dessus sur ses adversaires. Rapide et vigilant dans ses déplacements, il se montre particulièrement efficace dans la couverture de la profondeur, anticipant les appels dans son dos pour couper plusieurs offensives tricolores. Sa lecture du jeu lui permet également de multiplier les interceptions et de soulager régulièrement sa défense lorsque les Français tentent d’accélérer. Balle au pied, il affiche toutefois davantage de difficultés que son partenaire de charnière, avec quelques transmissions approximatives et un manque de précision dans certaines relances. Mais ses qualités défensives prennent largement le dessus sur ces imperfections techniques au fil de la rencontre.

- Bastoni (7): véritable patron de la défense italienne, le défenseur de l’Inter aura une nouvelle fois affiché une grande maîtrise face à l’équipe de France, dans la continuité de son excellent match aller. Très serein balle au pied, il se distingue par sa qualité de relance et sa capacité à ressortir proprement le ballon, même sous la pression des attaquants tricolores. Défensivement, il impose son autorité dans les duels et fait preuve d’une grande intelligence dans son placement pour anticiper les offensives adverses. Toujours vigilant lorsque sa défense se retrouve en difficulté, il multiplie les interventions décisives pour éloigner le danger, avec cinq dégagements, trois interceptions et quatre récupérations. Sa lecture du jeu lui permet également de couper plusieurs transmissions françaises et de limiter les situations dangereuses dans sa zone. Solide dans les duels et particulièrement rassurant pour ses partenaires, il apporte une stabilité précieuse à l’arrière-garde italienne.

- Calafiori (7): bousculé par le pressing français durant le premier quart d’heure, le défenseur d’Arsenal aura connu une entame délicate avant de progressivement prendre le dessus sur son couloir gauche. À l’image de son équipe, il parvient à se remettre dans le sens de la marche et affiche rapidement un visage beaucoup plus convaincant. Très entreprenant balle au pied, il n’hésite pas à se projeter vers l’avant et à multiplier les remontées de balle pour accompagner les offensives italiennes. Sa qualité de passe et sa capacité à jouer sous pression permettent également à la Squadra Azzurra de ressortir plus proprement face au pressing tricolore. Défensivement, il s’impose comme l’un des Italiens les plus solides dès la première période, avec quatre récupérations et une grande agressivité dans ses interventions. Toujours déterminé dans les duels, il exerce une pression constante sur son vis-à-vis et ne laisse que peu de répit aux attaquants français une fois entré dans son match.

- Tonali (6,5): moins à l’aise que ses partenaires de l’entrejeu dans les premières minutes, le milieu italien aura mis du temps à trouver son rythme face à l’équipe de France. Parfois trop pressé dans ses transmissions, il commet plusieurs erreurs à la relance et peine à apporter de la fluidité dans la construction du jeu. Son influence offensive reste ainsi assez limitée, avec peu de prises de risques réellement payantes et quelques difficultés à faire progresser le ballon sous la pression française. En revanche, il affiche un tout autre visage dans le travail défensif, particulièrement après la pause. Beaucoup plus agressif et déterminé dans ses interventions, il multiplie les efforts pour gêner les milieux tricolores et empêcher les Français de développer leurs offensives. Sa ténacité et sa combativité lui permettent de jouer un rôle important dans l’équilibre de son équipe, compensant ses approximations techniques par une grosse activité à la récupération.

- Frattesi (7): très actif dans l’entrejeu italien, le milieu de terrain aura livré un match complet, aussi bien dans ses projections offensives que dans son travail défensif. Toujours disponible pour ses partenaires, il multiplie les courses et les déplacements pour assurer le lien entre la défense et l’attaque, apportant beaucoup de dynamisme dans les remontées de balle de la Squadra Azzurra. Sa capacité à se projeter vers l’avant lui permet régulièrement d’accompagner les offensives italiennes et d’offrir des solutions supplémentaires dans les derniers mètres. Une activité récompensée à la 63e minute, lorsqu’il surgit dans la surface pour reprendre un centre de Dimarco et ajuster Mike Maignan, permettant à l’Italie de prendre l’avantage (2-1). Défensivement, il se montre tout aussi généreux, multipliant les efforts à la perte du ballon pour aider ses partenaires à contenir les offensives françaises. Après avoir montré quelques signes de gêne à l’arrière de la cuisse, il est remplacé par Issa Doumbia (73e).

- Barella (7): véritable moteur de l’entrejeu italien, le milieu de terrain de l’Inter aura été le joueur le plus convaincant de son équipe dans ce secteur. Malgré une entame compliquée sous le pressing tricolore, qui lui fait perdre quelques ballons et limite ses possibilités de jouer vers l’avant, il se montre rapidement plus à l’aise que ses partenaires dans l’utilisation du ballon. Déjà très précis en première période avec 96 % de passes réussies, il monte progressivement en puissance et prend davantage de responsabilités dans la construction du jeu. Toujours disponible, il multiplie les déplacements pour offrir des solutions, accélérer les transmissions et permettre à son équipe de ressortir proprement. Sa vivacité et sa qualité technique lui permettent de résister à la pression française et de faire progresser le ballon dans l’entrejeu. Il termine la rencontre avec un taux de 98 % de passes réussies, preuve de sa grande maîtrise technique. Défensivement, il répond également présent avec huit récupérations et une activité constante à la perte du ballon. Il est remplacé par Ricci (90e).

- S. Esposito (4): très discret sur son couloir droit, l’ailier italien aura traversé une rencontre particulièrement compliquée face à l’équipe de France. Peu recherché par ses partenaires, il ne touche que 18 ballons en première période et peine à exister dans le jeu offensif de la Squadra Azzurra. Ses rares interventions manquent également de justesse, avec seulement 50 % de passes réussies à la pause. Incapable de faire des différences balle au pied ou de créer du danger, il se distingue davantage par son investissement défensif, multipliant les replis, les récupérations et les interceptions pour aider son équipe. Mais son manque d’efficacité offensive se confirme lorsqu’il se présente au point de penalty. Chargé de donner l’avantage à l’Italie, il manque complètement sa tentative en ne trouvant même pas le cadre. Une occasion gâchée qui résume ses difficultés dans cette rencontre. Il est remplacé par Vergara (61e). Il s’illustre à la 74e minute en obtenant un penalty pour sa nation.

- P. Esposito (8): voir ci-dessous.

- Cambiaghi (7): véritable poison pour la défense française sur son couloir gauche, l’ailier italien aura été le joueur le plus dangereux de la Squadra Azzurra. Très remuant, il multiplie les accélérations et les prises de profondeur, mettant constamment Malo Gusto en difficulté. À la 26e minute, il prend le meilleur sur le latéral français grâce à sa vitesse et sa qualité de dribble, avant d’adresser un centre à ras de terre parfaitement ajusté pour Esposito, qui égalise. Toujours aussi percutant après la pause, il continue de faire souffrir son vis-à-vis et obtient un penalty à la 58e minute, après avoir une nouvelle fois éliminé Gusto, contraint de le tacler dans la surface. Malgré son excellente activité offensive, il est remplacé par Dimarco (61e). Une minute plus tard, il est crédité d’une passe décisive pour Frattesi.

France

- Mike Maignan (4) : le gardien français retrouvait San Siro ce jeudi soir, mais il n’aura pas vraiment apprécié ses retrouvailles avec son jardin. Plutôt tranquille dans les premières minutes, il ne peut pas grand-chose sur l’égalisation de Pio Esposito, qui reprend à bout portant un centre de Cambiaghi. Même constat sur le but de Frattesi, venu couper au premier poteau un centre de Dimarco. Un peu en retard sur le penalty d’Esposito, figé sur sa ligne. Une soirée frustrante pour le portier des Bleus, qui n’a pas réussi à sortir l’arrêt susceptible de maintenir son équipe dans le match.

- Malo Gusto (2) : un véritable calvaire pour le latéral droit français. On l’a senti en manque de rythme, en difficulté physiquement pour multiplier les allers-retours dans son couloir. Trop tendre dans son intervention face à Cambiaghi sur l’égalisation italienne, il a ensuite concédé un penalty après la pause, heureusement manqué par Sebastiano Esposito (61e) mais qui est venu ponctuer sa rencontre très (trop) compliqué. Il laisse également Dimarco centrer sur le deuxième but italien (63e). Offensivement, il a été régulièrement sollicité mais a manqué de précision dans ses transmissions et ses centres. Une soirée complètement ratée. Preuve en est, il a été remplacé par Saël Kumbedi (77e), fraîchement convoqué ces dernières heures et qui a honoré sa première sélection.

- Jérémy Jacquet (4,5) : titularisé aux côtés de Dayot Upamecano, le jeune défenseur central a rapidement compris qu’il allait passer une soirée mouvementée face à Pio Esposito. L’attaquant de l’Inter Milan lui a imposé un véritable combat physique, obligeant le Français à multiplier les interventions. Globalement, Jacquet s’en est plutôt bien sorti dans les duels et a réalisé plusieurs interventions autoritaires. Mais il a néanmoins manqué de justesse dans ses relances et n’a pas réussi à enrayer les vagues italiennes après la pause. Difficile de lui imputer directement les buts encaissés par les Bleus mais il a été moins impérial notamment dans l’anticipation.

- Dayot Upamecano (3,5) : une première période plutôt intéressante dans l’ensemble, avec plusieurs bonnes interventions et une certaine agressivité dans les duels. Mais le défenseur du Bayern Munich a souffert face à la puissance de Pio Esposito, qui le devance au premier poteau sur l’égalisation italienne. Moins serein au fil de la rencontre, il a surtout commis une grosse erreur en seconde période. En retard sur Antonio Vergara dans sa surface, le Français a concédé le deuxième penalty italien (74e), permettant à Esposito de faire le break dans la foulée. Une intervention maladroite qui a définitivement plombé sa prestation.

- Adrien Truffert (3,5) : relativement épargné en première période puisque les Italiens ont essentiellement insisté sur leur côté de Gusto, le latéral français a tenté d’apporter offensivement dans son couloir. Disponible pour ses partenaires, il a multiplié les montées sans forcément parvenir à faire de véritables différences. Défensivement, il a été beaucoup moins rassurant lorsque les Italiens ont commencé à exploiter son côté. Il perd notamment le fil de l’action qui débouche sur le deuxième penalty concédé par les Bleus (74e). Une prestation assez quelconque qui s’est dégradée après la pause. Remplacé par Andy Diouf (77e).

- Lucas Da Cunha (6) : encore un match propre de la part du milieu de terrain de Côme. Le seul au dessus du lot ce soir. Très disponible devant sa défense, il a apporté beaucoup de justesse dans ses transmissions et réalisé plusieurs belles interventions. Il a également montré qu’il pouvait se projeter et apporter du danger, avec deux belles tentatives du gauche à l’entrée de la surface (10e, 16e). Sa qualité technique lui permet de sortir proprement d’une situation compliquée pour lancer une offensive française au retour des vestiaires (50e). Moins influent lorsque les Bleus ont perdu le contrôle du match, il reste l’une des satisfactions françaises de la soirée.

- Adrien Rabiot (5) : capitaine du soir, le milieu de terrain de l’AC Milan a été utile dans sa capacité à se projeter et à se rendre disponible entre les lignes. Il aurait même pu ouvrir le score sur une tête au second poteau, bien repoussée par Donnarumma (9e). Toujours utile dans l’impact physique et pour accompagner les offensives françaises, il s’est procuré une nouvelle occasion en seconde période, mais a encore buté sur le portier italien (58e). Globalement, ce n’est pas son meilleur match en Bleu, notamment dans une deuxième mi-temps où son équipe a complètement perdu le contrôle des débats. En retard sur le pressing et n’a pas aidé à avoir la maîtrise.

- Rayan Cherki (4,5) : sollicité par ses partenaires, le joueur de Manchester City a montré de la créativité. Il trouve notamment Gusto dans un bel intervalle sur une action qui aurait pu profiter à Olise (21e), avant de tenter sa chance de loin (33e). Il est surtout tout proche de redonner l’avantage aux Bleus sur une frappe déviée par Donnarumma sur son poteau (52e). Parfois cette touche de balle de trop, à l’image d’une situation où il multiplie les dribbles dans la surface sans parvenir à frapper (50e). Capable de fluidifier le jeu français par quelques inspirations, il s’est toutefois fait beaucoup plus discret lorsque son équipe était dans le dur et cela fait tâche.

- Michael Olise (5,5) : Dans tous les bons coups en début de rencontre, le Bavarois a parfaitement exploité une mauvaise relance de Donnarumma pour éliminer Bastoni et ouvrir le score d’une frappe du droit (10e). Très actif au pressing, il a également manqué de peu de reprendre un centre de Gusto (21e), avant de lancer Barcola sur son occasion qui termine sur le poteau (35e). On pensait alors qu’il allait dérouler ce soir mais cela n’a pas été le cas. Un peu moins en vue par la suite, avec quelques situations qu’il aurait pu mieux négocier, il a néanmoins conservé cette volonté de prendre le jeu à son compte. Mais il a disparu au pire des moments.

- Désiré Doué (4) : l’élément offensif français le moins en vue ce jeudi soir et il aura terminé la soirée avec une dent en moins. Positionné sur le côté gauche, le Parisien s’est rapidement procuré une occasion avec une frappe dans le petit filet extérieur (5e), avant de déposer un très beau centre sur la tête de Rabiot (9e). Mais après cette entame intéressante, il s’est complètement éteint. Moins percutant, moins tranchant dans ses prises de balle et finalement assez peu impactant dans les trente derniers mètres, il n’a pas réussi à faire les différences attendues. Il a également reçu un vilain coup de coude de Frattesi au visage (69e), qui l’a laissé saignant de la bouche et avec une dent en moins. Remplacé par Senny Mayulu (77e) qui a fêté sa première sélection mais qui n’a, ironiquement, rien eu à ce mettre sous la dent…

- Bradley Barcola (5) : dans ce rôle inhabituel de numéro 9, le joueur de Liverpool a montré des choses intéressantes par intermittence. Très mobile sur le front de l’attaque, il a multiplié les appels dans le dos de la défense italienne et proposé plusieurs combinaisons intéressantes avec ses partenaires en début de match. Il bute une première fois sur Donnarumma (17e), avant de trouver le poteau sur une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface (35e). Encore dangereux au retour des vestiaires, il manque le cadre de peu en angle fermé, mais était finalement hors-jeu (57e). Remplacé par Eli Junior Kroupi (77e) qui n’a pas eu l’occasion de s’illustrer.