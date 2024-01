Real Madrid : Carlo Ancelotti ne s’inquiète pas

Battu et éliminé de la Coupe du Roi après être tombé face à l’Atlético de Madrid en 8es de finale de la compétition (4-2), Carlo Ancelotti était présent devant la presse pour aborder le prochain match contre Almeria, en Liga. Un match important pour la course au titre, mais le technicien italien assure que la défaite lors du Derby de Madrid n’a pas affecté ses joueurs.

«J’essaie d’être le plus objectif possible. Nous nous sommes améliorés depuis la défaite en championnat contre l’Atlético. Le match de coupe avait été, pour moi, très bien joué. Cette fois, c’est l’inverse qui s’est produit par rapport à la Supercoupe. La dynamique de l’équipe est bonne. L’équipe joue bien et nous allons continuer comme ça. Nous avons maintenant deux semaines pour travailler avant la Ligue des champions et c’est très bien pour nous», a-t-il expliqué devant la presse.