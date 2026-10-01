Le vestiaire du Portugal réagit au psychodrame Cristiano Ronaldo !

Et si, sans Cristiano Ronaldo, le Portugal se portait mieux ? La question est bien évidemment provocatrice, mais la prestation des joueurs de Jorge Jesus contre le Danemark (2-4), ce jeudi en Ligue des Nations, a montré des signes d’encouragement pour la suite. D’autant plus, après les dernières heures difficiles vécues par la Seleçao, avec cette affaire entourant l’ancien Ballon d’Or, qui a plus que chamboulé la préparation d’avant-match. La star de 41 ans a claqué la porte de la Seleção après avoir appris par son sélectionneur, Jorge Jesus, qu’il ne serait pas titulaire pour ce troisième match de Nations League. Frustré par cette situation et après être resté sur le banc lors des 90 minutes contre la Norvège, l’attaquant d’Al-Nassr a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux, promettant de « dire la vérité » sur les coulisses de cette affaire en temps voulu.

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Un psychodrame en coulisses qui n’a finalement eu aucune conséquence sur le terrain. Et qui a même permis au Portugal de déployer un visage assez séduisant au Parken Stadium face aux Danois. Présentée en 4-2-3-1 avec Bruno Fernandes capitaine, la Seleçao n’a certes pas eu la possession du ballon (46%), mais s’est montrée très combative et pressante pour empêcher le Danemark de déployer son jeu. Le premier but signé João Cancelo en est l’exemple parfait, avec un gros pressing de la part du joueur du Barça à l’entrée de la surface, avant un-deux avec Ramos pour ensuite conclure sur un ballon piqué. Remplaçant numérique de CR7, Gonçalo Ramos a encore une fois été décisif, inscrivant son deuxième but en deux titularisations sous Jesus.

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« C’est une victoire qui prouve que les joueurs croient au processus mis en place »

Dans l’entrejeu, Vitinha et Bruno Fernandes ont également paru plus libérés, se projetant davantage vers l’avant et étant souvent à la base des offensives portugaises. Le milieu de Manchester United est par ailleurs passeur décisif pour le premier but en sélection du joueur du PSG, de la tête. Si, néanmoins, tout n’a pas été parfait et que la défense a été mise en difficulté sur les différentes transitions danoises, la copie rendue par les tenants en titre de cette Ligue des Nations reste encourageante. Surtout à la vue de l’actualité électrique en marge de la rencontre. « Les dernières heures mouvementées ? Nous sommes des professionnels, nous devons faire de notre mieux et donner le maximum. Nous représentons la sélection nationale et le Portugal, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes », a néanmoins répondu Francisco Trincão, après la rencontre. «La situation avec Ronaldo ? Cette histoire ne nous a pas influencés. Nous voulons gagner tous les matchs. C’est ce que nous avons fait», a de son côté lancé Ramos. Un discours proche de celui tenu par Vitinha : «nous essayons de rester en dehors de cette histoire. Nous nous sommes concentrés sur le match et c’était une performance incroyable».

Malgré sa promesse d’évoquer le sujet CR7 après le dernier match de cette trêve, Jorge Jesus n’a pas échappé aux questions sur l’absence du meilleur buteur de l’histoire des sélections. Pris en grippe par une partie des fanatiques portugais, le sélectionneur de 74 ans n’y a pas prêté attention. « Les hués que j’ai reçus ? Je n’ai rien entendu. Pas de la part des portugais. J’ai été voir les supporters après le match parce que, qu’on gagne ou qu’on perde, il faut les respecter et les saluer. Ce qui importe, c’est ce que nous avons à faire. Les événements qui se produisent ne divisent pas le groupe, ils ne nous ont pas divisés et ils ne nous diviseront pas, avant d’évoquer la belle prestation de ses troupes devant la presse. Sur les trois matchs qu’on a joués, celui-ci était le plus réussi. C’est une victoire qui prouve que les joueurs croient au processus mis en place. Qu’est-ce que j’ai le plus aimé ? C’était la victoire, évidemment. Mais je pense que l’équipe s’améliore, match après match, tant offensivement que défensivement, après avoir analysé chaque match précédent. Ce n’est pas facile de jouer le Danemark. C’est une grande équipe, dangereuse sur coups de pied arrêtés. J’ai aimé la façon dont nous avons pressé défensivement, et la façon dont les joueurs y croient. C’est compliqué (à faire). Trois sur trois (victoires), il est maintenant temps de se concentrer sur le Dragão et le match contre la Norvège. J’ai une équipe de joueurs qui croient en mes idées. » Reste à voir si cela durera dans le temps. Réponse contre la Norvège, ce dimanche (20h45)… toujours sans Cristiano Ronaldo.